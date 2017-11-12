Suçlular, korkutarak dikkat çekmeye çalışıyor

Siber suçlular, kişisel verilerinizi ve paranızı almak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Bir süredir kullanılan “scarware” yönteminde de sizi korkutarak dolandırmayaca çalışacaklar. Detaylar ve korunma yolu bu yazımızda.

Scareware (korkutucu yazılım) denilen kötü amaçlı yazılım türü, ekranda bir anda beliren ve sizi korkutarak belli işlemleri yapmanız konusunda aklınızı çelen reklamlardan oluşuyor.

Yeni bir scareware örneği şöyle çalışıyor: Kullanıcının bilgisayarına önceden bulaşmış bir reklam yazılımı sayesinde kullanıcı web’de dolaşırken ekranda bir reklam gösteriliyor. Bilgisayarda virüs tespit edildiği ve bunu temizlemek için ücretsiz teknik destek alabileceği söyleniyor.

Ekrandaki telefon numarasını arayan kullanıcı, kişisel ve finansal bilgilerini telefondaki suçluyla paylaşabiliyor. Ayrıca virüs temizleme bahanesiyle bilgisayara uzaktan erişen suçlu, bilgisayara yeni kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor ve mevcut verileri çalabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda ve günümüzde, insanlara telefonla ulaşıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “adınız terör listesinde yer alıyor” gibi iddialarla korku yaratarak pek çok kişinin parasını çalmıştı.

ÇÖZÜM: Ekranda beliren ve “bilgisayarınızda virüs tespit edildi” uyarılarına kanmayın. Bilgisayarınızda kurulu olan antivirüs yazılımına güvenin. Bir güvenlik yazılımı kullanmıyorsanız mutlaka edinin.