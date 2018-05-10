StartersHub’ın Silikon Vadisi’ne götüreceği girişimler belli oldu

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında iş yapan büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerinin küresel pazara açılmalarını hızlandıracak olan 3S Landing Pad programı ile 21 Mayıs itibarıyla Silikon Vadisi’ne gidecek startup’lar seçildi. StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp iş birliğiyle Silikon Vadisi’nde gerçekleşecek olan 3S Landing Pad programına seçilen girişimler, altı ay boyunca startup ekosisteminin kalbinde çalışacak.

StartersHub, 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliği yaptı. Hayata geçirilen 3S Landing Pad’in başvuru döneminde, 3 ay boyunca 12 farklı şehirde 300’den fazla büyüme aşamasındaki girişimle birebir görüşme yapıldı. Başvuru ön koşulu olarak halihazırda satış yapan ve global pazara açılmaya hazır olan girişimlere odaklanan programa 58 ülkeden 550’nin üzerinde başvuru geldi ve aralarından seçilen 32 girişim, 3S Landing Pad Seçim Günleri etkinliğine davet edildi.

Türkiye’nin erken aşama teknoloji alanında yatırım yapan öncü yatırımcılarının, şirketlerinin ve melek yatırım ağlarının katılımıyla 3-4 Mayıs tarihlerinde StartersHub İstanbul ofisinde gerçekleşen 3S Landing Pad Seçim Günleri’nin ilk gününde Amerika’ya gitmeye aday girişimciler için eğitim verildi. Etkinliğin ikinci gününde ise girişimler tarafından yapılan sunumların ve birebir görüşmelerin ardından yatırım komitesi kazanan ekipleri seçti.

Aynı gün kazananlar açıklandı. Seçilen girişimler, altı ay boyunca girişimcilik ekosisteminin merkezi olan Silikon Vadisi’nde çalışma imkanının yanı sıra, 40 bin dolar finansal destek, küresel mentor ve yatırım ağlarına erişim, uygulama grupları ve çalıştaylara katılım hakkı kazanacak. Programın sonunda StartersHub’dan 250 bin dolara kadar devam yatırımı alma fırsatı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde ayni katkı elde edecekler. Program, içeriği LinkedIn’in kurucu ortaklarından Reid Hoffman tarafından geliştirilen ve “Global Scaling Academy” tarafından pratiğe dökülen “Blitzscaling” yaklaşımı uygulayan ilk program olma özelliği de taşıyor.

Startup dünyasının zirvesinde altı ay

StartersHub’ın son üç yılda binlerce girişimciye dokunduğunu hatırlatan StartersHub Yönetici Direktörü Çiğdem Toraman, 3S Landing Pad’in küresel ölçekte faaliyet göstereceğine dikkat çekti. Toraman, “3S Landing Pad başvurularını açtığımız ocak ayından itibaren tüm dünyadan halihazırda gelir elde eden ileri aşama yüzlerce startup’la tanışma fırsatı bulduk. Bu startup’ların ortak ihtiyaçları daha hızlı ve kalıcı büyüme için atılması gereken adımları deneyimlemek ve bu adımları hayata geçirmek için gereken yatırımı almak. Bu amaçla, program ortaklarımızla birlikte Silikon Vadisi’nde birbirinden değerli mentorlar ve yatırımcılarla çalışma fırsatı bulacağız. Hedefimiz, seçtiğimiz startup’ların mevcut pazarlarında yakaladıkları başarıyı Amerika’da da göstermelerini ve globalleşme adına doğru adımları atmalarını sağlamak.”

3S Landing Pad’in Türkiye ve bölgede girişimcilik ekosisteminde şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir ölçeklendirme ve uluslararasılaştırma projesi olduğunu kaydeden Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi Yöneticisi Aydın Bırık, Starcamp olarak proje çerçevesinde Silikon Vadisi programlarının destekçisi olmaktan gurur duyduklarını belirtti ve ekledi: “3S Landing Pad fikir aşamasından itibaren çok heyecan duyduğumuz bir ortaklık. Kabul edilen tüm ekipleri şimdiden tebrik ediyorum. Ofisleriniz, eğitmenleriniz ve potansiyel yatırımcılarınız hazır, mentorlarınız ile birlikte dört gözle sizleri bekliyoruz. Silikon Vadisi’nde başlayacak olan, beraber geçireceğimiz ölçeklenme yolculuğunda şimdiden herkese başarılar dilerim.”

İşte StartersHub 3S Landing Pad programına katılmaya hak kazanan girişimler:

Buck.ai, derin öğrenme yöntemleri kullanarak, tedarik zincirinde öngörüye dayalı tam otomasyon ile maksimum verimlilik sağlayan yapay zeka yazılımı

Cabture, taksi yolcularının ihtiyaç duyabilecekleri içerik, servis ve hizmetleri sunan “akıllı yolculuk” uygulaması ve ekran platformu

Codela, yazılımcıların iş görüşmelerine en doğru şekilde hazırlanmalarını sağlarken, şirketlere de programlama yeteneklerine göre uygun yazılımcı adaylarına ulaşmalarını sağlayan servis tabanlı platform

Delphisonic, demir yolları başta olmak üzere tüm mekanik sistemlerde yaşanacak arızaları yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve telemetri teknolojilerini kullanarak önceden bildiren gerçek zamanlı önleyici bakım sistemi

GradTrain, 150 ülkeden kullanıcısıyla öğrenci adaylarını en uygun üniversiteye yerleştirmeye destek veren yapay zeka ile güçlendirilmiş rehberlik platformu

KOMPAS, coğrafi mekansal tüketim alışkanlıklarını yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz ederek doğru hedef kitleye kişiselleşmiş reklam ve hizmet sunan yeni nesil şehir rehberi uygulaması

Kuan Intelligence, blockchain altyapısıyla işletmelerin bir gün gibi kısa bir sürede maksimum güvenlikle uluslararası para transferlerini gerçekleştirebilmesini sağlayan bir ödeme platformu

Mall IQ, sadakat programları, perakende, e-ticaret uygulamaları ve bankalar için, özellikle GPS’in çekmediği AVM gibi alanlarda sadece mobil telefon kullanarak, kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarına ışık tutan konum tabanlı etkileşim ve analitik platformu

Optiyol tedarik zincirinin stratejik, taktiksel ve operasyonel kademelerinde yaşanan sorunları matematiksel iyileştirme modelleri ve algoritmaları ile çözen yazılım

Publicfast, geliştirdikleri benzersiz algoritmalarla, markaları kampanyalarına özel en iyi geri dönüş alabilecekleri doğru blogger’lar ile buluşturan pazarlama ve reklam platformu

Sensfix, belediyelerin ve kurumsal şirketlerin demirbaşlarının arızalarını nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojileriyle önceden tespit eden konum tabanlı tamir ve bakım hizmeti sunan bulut tabanlı bir blockchain platformu

Smart Mimic, günlük hayatta kullandığımız çanta, kapı, bisiklet gibi çeşitli nesnelere yerleştirilen minik cihazlarla ve akıllı telefon uygulamasıyla 50’den fazla kullanım alanı bulunan uyarı ve güvenlik sistemi

Verismart, sosyal medya ve finansal verileri yapay zeka ile analiz ederek ”Müşterini Tanı” (KYC) süreçlerini otomatize eden blockchain tabanlı özgün dijital kimlik tanımlama platformu

Wisboo, şirketlerin, eğitim kurumlarının ve bağımsız uzmanların kolayca kendi online okullarını ve kurslarını açmalarını ve bu kursların tanıtılarak satış yapılmalarına olanak veren platform