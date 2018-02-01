StartersHub, girişimleri Silikon Vadisi’ne taşıyor

StartersHub, farklı ülkelerden büyüme aşamasındaki girişimlerin altı ay boyunca Silikon Vadisi’nde çalışarak küresel pazarlara açılmalarını sağlayacak 3S Landing Pad’i duyurdu.

StartersHub, küresel ölçekli girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen 3S Landing Pad, dünyanın dört bir yanında iş yapan başarılı girişimleri altı ay boyunca Silikon Vadisi’nde ağırlayarak global pazarlara açılmalarını sağlıyor. Farklı ülkelerde, kendi pazarlarında gelir elde etmeye başlamış teknoloji startup’larının başvuru yapabildiği platform, başta Dijital Sağlık, Büyük Veri ve İş Analitikleri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Seyahat ve Lojistik, Finansal Teknolojiler (FinTech) olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren girişimlere destek oluyor.

Küresel markalar yaratmak için, küresel ölçekli iş birliği

StartersHub, 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen Startupbootcamp ve diğer programlar sayesinde bugüne kadar binlerce girişimciye dokundu. Farklı startup’ların fikir, kuruluş ve büyüme aşamalarına tanıklık eden StartersHub Global Yöneticisi Çiğdem Toraman, iş küreselleşme aşamasına geldiğinde girişimlerin çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Küresel pazara açılan “kısayol” ise ABD ve özellikle San Francisco’dan geçiyor. Toraman, bu bölgeye taşınan girişimlerin çok daha hızlı büyüyerek, daha yüksek değerlemelere ulaştığını anlatıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından KOSGEB desteğiyle kurulmuş uluslararası ölçekte bir kuluçka programı olarak Silikon Vadisi’nde konumlanan Starcamp’in hedefi de gelecek vadeden teknoloji girişimlerini doğru yerde, doğru zamanda konumlandırabilmek. Starcamp’in küresel ağında bulunan alanında uzman mentorların 3S Landing Pad için kolları sıvadığını belirten Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi Yöneticisi Aydın Bırık, uluslararası fonlama yapan şirketlerin de bu platform için harekete geçeceğini müjdeliyor. 3S Landing Pad’in temelinde de dünyanın dört bir yanında belirli bir büyüme ivmesi yakalamış, gelecek vadeden girişimler için StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp ortaklığında itici bir güç oluşturmak yatıyor.

Startup dünyasının zirvesinde altı ay sürecek program

3S Landing Pad’e seçilecek girişimlerin, global pazarlara açılma potansiyeline sahip bir ürün veya hizmet geliştirmiş olmaları ve mali açıdan ABD standartlarında iş yapabilir durumda bulunmaları gerekiyor. Bu nitelikleri karşılayarak başvurularını gerçekleştiren startup’lar arasından seçilen adaylar, Silikon Vadisi’ndeki ortak çalışma alanlarında, işlerini ABD pazarı ve küresel pazarlar için ölçeklendirecekler. Bu tür programlarda Silikon Vadisi’nde çalışma süreleri genel olarak 2-3 hafta olarak belirlenirken, 3S Landing Pad girişimleri altı ay boyunca dünya startup ekosisteminin kalbinde çalışacak. Programa seçilen girişimler StartersHub’dan program esnasında 40 bin dolar finansal destek, programın sonunda da StartersHub ve ortaklarından 250 bin dolara kadar devam yatırımı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde ayni katkı elde edecekler.

Seçilen girişimler, Silikon Vadisi’nde çalıştıkları süre boyunca ABD’nin en iyi mentorlarının gözetiminde işlerini geliştirecek ve gelirlerini artıracak. Böylelikle yoğun bir iş ve satış geliştirme deneyimi kazanacaklar. Altı ay boyunca yatırımcılarla pek çok kez bir araya gelme fırsatı bulacak olan startup’lar, bu sayede iş modellerini ABD’nin en büyük girişim sermayelerine doğrudan anlatma ve yatırım alma fırsatı yakalayacak. Kasım 2018’de düzenlenecek tanıtım günlerinde iş modellerini, ürün ve hizmetlerini ABD’nin en büyük şirketlerine birinci ağızdan anlatabilecekler. Silikon Vadisi ve ABD pazarında hızlı büyüme için gerekli geliştirme araçlarını kurumsal iş ortaklarıyla birlikte hazırlama imkanı bulacak girişimler, daha sonra bu işi mevcut pazarlarında geliştirebilecek.

Küresel ölçekli girişimlerin 20 Nisan 2018’e kadar başvuru yapabildikleri 3S Landing Pad için seçmeler 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlgilenen girişimler 3slandingpad.org veya startershub.org sitesinden başvuru yapabilirler.