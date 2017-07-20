Stadyumlardaki Wi-Fi sorununa Sensormatic’ten yeni çözüm

Entegre güvenlik ve iş zekası teknolojileri sağlayıcısı Sensormatic, stadyumlardaki internet sorununa Extreme Networks yeni nesil wi-fi altyapısı ile çözüm sağlayarak taraftarların maç heyecanını kesintisiz yaşamasına olanak tanıyor.

Giderek artan mobil cihaz kullanımı ile buna bağlı gelişen sosyal paylaşım ve haber alma alışkanlıkları, bulunduğumuz her yerde bir wi-fi ağı arama ve hızlıca bağlanarak kesintisiz servis alma ihtiyacını tetikliyor. Ancak mobil cihaz kullanımındaki bu artış, çok sayıda kullanıcının aynı anda internete bağlanmaya çalışmasına ve ilgili bölgede yerel bir yoğunluğun yaşanmasına sebep oluyor. Özellikle yoğunluğun arttığı maç zamanlarında stadyumlarda internete bağlanamama ya da veri alışverişinde yavaşlık gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Taraftarlar için en krtitik 90 dakikalık zaman diliminde stadyumlarda yaşanan iletişim sorunları ise mutsuz bir taraftar deneyimine dönüşebiliyor.

Önemli referansları var

Aralarında Baltimore Ravens, Colarado Springs, Phildelphia Eagles ve Seatle Seahaws gibi A.B.D’nin önemli takımlarının bulunduğu dünyaca ünlü pek çok stadyumun wi-fi altyapılarını kuran Extreme Networks, sunduğu çözümle binlerce taraftarın maç anında internet kullanımını en iyi kalitede sunuyor.

On binlerce kişiye sorunsuz erişim

Lincoln Financial Field (ABD) stadyumunda, wi-fi altyapısı Extreme Networks tarafından gerçekleştirildi ve 40 binin üzerinde taraftar aynı anda sisteme bağlanabilir hale geldi. Taraftarlar kesintisiz olarak NFL Red Zone videolarını izleyebiliyor, maç istatistiklerine ve interaktif oyun içeriklerine özel erişim hakkı kazanabiliyor, deneyimlerini sosyal ağlarda anında paylaşabiliyorlar. Altyapı sayesinde taraftarlar, bir uygulama üzerinden oyuncuların soyunma odasından görüntülere de erişim imkanı buluyorlar.

Özel uygulamalarla maksimum taraftar deneyimi

Extreme Networks altyapısı kullanan statlar, maç süresince online uygulamalarla taraftarlarına farklı deneyimler yaşatıyor.

Baltimore Ravens takımına ait 71.000 kişi kapasiteli M&T Bank Stadyumu’nun geliştirdiği uygulama ile taraftarlar maç esnasında özel bir kanala erişim sağlayarak, farklı kamera açılarından, oyunun ilgi çekici bölümlerini tekrar izleme fırsatı yakalıyorlar.

Amerika’nın Colorado eyaletinde yer alan Switchbacks FC’nin Stadyumu, wi-fi altyapısına bağlı olarak çalışan özel uygulamalar üzerinden, taraftarlarıyla hava durumundaki değişiklikler, yol tarifleri, acil durumda stadyuma nasıl girip çıkabilecekleri gibi bilgiler paylaşıyor. Yine bu altyapıya bağlı farklı bir uygulama üzerinden mobil biletleme ve mobil ödeme de yapılabiliyor.

Kulüpler, taraftarlarını daha yakından tanıyor

Stat Yöneticileri de ExtremeAnalytics platformu ile Extreme Networks’ün raporlama özelliklerini bir arada kullanarak ortalama wi-fi kullanımı hakkında veri elde edebiliyor. Kesintisiz wi-fi ağı sayesinde taraftarlarını daha yakından tanıma imkanı bulan yöneticiler, sosyal medya ağlarının kullanım oranlarına bakarak taraftarlarının en çok hangi zamanlarda ve en çok hangi mecraları kullandıklarını görebiliyorlar. Elde ettikleri bu verilerle kişiye özel kampanyalar yaparak, taraftarlarının memnuniyetini sağlarken aynı zamanda bilet satışlarında da artış yakalayabiliyorlar.

Sensormatic Ürün Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce “Extreme Networks, stat projeleri için de sunduğu uçtan uca kablolu ve kablosuz ağ teknolojileri ile taraftarların internet kullanım deneyimini en üst düzeye çıkarmış ve bu alanda öncü olmuştur” dedi.