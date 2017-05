Spotify’da hangi şarkıcı için hangi emoji kullanılıyor?

Spotify’da 35 Milyonun Üzerinde Çalma Listesi’nde “Emoji” Bulunuyor. Drake ile birlikte Justin Bieber, One Direction, Rihanna ve The Weeknd, en çok emoji kullanılan TOP 5 sanatçı olarak öne çıkıyor. Emoji kullanımında Drake ilk sırada! Ateş ise Kanadalı rapçi için Spotify’da en çok kullanılan emoji

Dünyada muhtemelen, son yıllarda evrensel olarak herkes tarafından en çok anlaşılır olan dil, “emoji”ler oldu. Bu evrensel dilin her geçen gün artan yaygınlığını dikkate alan Spotify, müzik ve sanatçılar ile tüketicilerin onları tanımlarken kullandıkları emojiler arasındaki ilişkiyi inceledi.

Spotify’da, kullanıcılar tarafından oluşturulan iki milyarın üzerinde çalma listesi var. 35 milyonu aşkın çalma listesinin ise isimlerinde en az 1 adet emoji bulunuyor.

İşte Spotify’da en çok emoji kullanılan TOP 10 sanatçı ve bu sanatçıların müzikleri ile en çok ilişkilendirilen “emoji”ler:

Spotify, sanatçılar, şarkılar ve emojiler arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere, interaktif grafikler kullandı. Aşağıda detaylarını görebilirsiniz:

Sanatçıların Emojiler ile Tanımlanması grafiği 5000’in üzerinde sanatçıyla ilişkilendirilmiş olan 10 emojiyi ortaya koyuyor. Bu veri,bir sanatçıyı tanımlamak için kullanılan bir emojinin, diğer sanatçılara kıyasla daha sık kullanılmasıyla elde ediliyor. Dinleyiciler, grafikte bulunan herhangi bir emojiyi tıklayarak, o sanatçının o emoji ile en çok ilişkilendirilen şarkısını dinleyebiliyor. Daha detaylı bir analiz görmek isteyen müzikseverler ise listedeki spesifik bir sanatçıyı, müzik türünü ya da emojiyi seçip, tek bir seferde listede bulunan 50’ye yakın sanatçı ile karşılaştırabiliyor.

Emoji Yarışması grafiği ile dinleyiciler, iki sanatçıyı birbiri ile karşı karşıya getirerek, hangisinin hangi emojiyi kazanacağını görebilir. Bu çizelge, herhangi iki sanatçı için TOP 150 emojiyi içeriyor ve bir emojinin o sanatçıyı tanımlamak için ne kadar sıklıkla kullanıldığını (dikey eksen) ve o emojinin o sanatçı için diğer emojilerden farkını (yatay eksen) görsel olarak sunuyor.

Sanatçının Paylaşılması grafiği ile müzikseverler, Spotify üzerinde en çok emoji kullanılan TOP 5000 sanatçı arasından spesifik bir sanatçının emojisini Facebook, Twitter ya da Instagram üzerinden paylaşabiliyor.

Grafikleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda ise TOP emojilere dair diğer analizleri görebilirsiniz. Kullanılan metodoloji hakkında daha fazla bilgi için ise burayı ziyaret ediniz.

Sanatçı Emojileri ile İlgili Diğer Analizler

David Bowie için en çok kullanılan emoji, yüksek voltaj ⚡️ emojisi. Bu emoji, sanatçının 1973 yılında çıkardığı ikonik Alaaddin Sane albümünün kapağına gönderme yapıyor.

Adele, sanatçının “Make You Feel My Love” ve “Hello” gibi yürek burkan aşk şarkılarına bir gönderme olarak, daha çok kırık kalp, gözyaşı ve hüzün emojileri ile ilişkilendiriliyor.

Ed Sheeran ile ilgili öne çıkan iki emoji ise, sanatçının “Thinking Out Loud” ile “Photograph” adlı rüya gibi baladlarına ithafen uyuyan surat ve uyuma sembolleri.

Miley Cyrus’ın kendisini farklılaştıran “aksesuarı” aynı zamanda sanatçı için en çok kullanılan emoji haline gelmiş

Katy Perry için dinleyiciler tarafından en çok kullanılan emojiler, sanatçının en tutkulu fanları KatyCats’i temsil eden ve hit şarkısı “Roar”a ithafen kedi surat ve kaplan surattan oluşuyor.

Daft Punk ile en çok ilişkilendirilen emoji ise, grubun ikonik başlıklarını ve elektronik soundlarını hatırlatan robot sembolü

Major Lazer dinleyicilerini hem dans pistlerinde hem de spor salonlarında gaza getirince emojiler de ve olarak öne çıkıyor.

Nicki Minaj ile en çok ilişkilendirilen iki emoji ise taç ve şeftali sembolleri

Luke Bryan, çizme, at kafası ve traktör emojileri ile en çok emoji kullanılan country müzik sanatçısı olarak öne çıkıyor.