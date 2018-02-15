Sporseverlere Özel Kablosuz Kulaklıklar: BackBeat FIT 500 ve FIT 505

Son yıllarda sektöründe yıldızı daha da parlayan Plantronics, sporseverlere özel geliştirdiği kulaklıkları Türkiye’de pazara sundu. BackBeat FIT 500 ve FIT 505 model kulaklardaki özellikleri sporseverler çok sevecek!

Yeni kablosuz kulaklık modelleri BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 modellerini ülkemizde de satışa sunmaya başlayan Plantronics, antrenman sırasında müzik dinlerken kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor.

Neme ve tere karşı özel koruma sağlayan malzemelerle üretilen BackBeat FIT 500 ve FIT 505, üstün ses kalitesiyle 18 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlıyor. Üstün özellikleri ve ses kalitesiyle sporseverlerin antrenmanlarına keyif katan Plantronics, kablolardan kurtulmak ve özgürce spor yapmak isteyenlerin beğenisine BackBeat FIT 500 ve 505 modellerini sunuyor.

Kullanıcı beklentilerini göz önünde bulunduran Plantronics, kulakiçi kulaklık modellerinin yanında kulak üstü formda tasarladığı BackBeat FIT 500 ve FIT 505 kulaklıklarıyla müzik keyfini ve dinamizmi kesintisiz olarak kulağınıza taşıyor.

Yorucu bir günün ardından veya güneşli bir hafta sonu sabahında yapacağınız sporda kulağınızdan düşürmeyeceğiniz yeni Plantronics kablosuz kulaklıklar, antrenman sırasında sizi motive ederken, gelen çağrıları da yanıtlamanıza imkan tanıyor.

Konforlu kullanımı kulak üstü kulaklıkta tercih edenlere BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 ile seslenen Plantronics, pil ömrüyle diğer kablosuz kulaklıklardan öne çıkıyor. Tek şarjda 18 saate kadar dinleme ve konuşma süresine sahip kulaklıklar pili tükendiğinde 90 dakikada şarj oluyor.

Bluetooth desteği olmayan cihazlarda harici kablosu sayesinde kesintisiz müzik dinleyebildiğiniz kulaklık, şarjı bittiğinde de sizi müziksiz bırakmıyor. 10 metre çekim alanına sahip bluetoothlu kulaklıklar 2 farklı cihaza bağlanırken 8 farklı cihazla eşleşebiliyor. 6 aya kadar ‘deep sleep’ modu bulunan kulaklıklar pil ömrünü de koruyor.

40 mm sürücülere sahip kulaklıklar üzerinde bulunan mikrofon sayesinde çağrılara yanıt verebilirken, Siri, Google Now ve Cortana gibi kişisel asistanlara da erişim sağlıyor. Teal mavisi ve siyah renklerde iki farklı renge sahip kafa üstü kulaklıklar BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505’te P2i kaplama ile üretilerek tere karşı dayanıklılık kazanıyor.