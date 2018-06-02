Spirulina’nın, egzersiz performansı, kolesterol, glikoz kan düzeyleri ve mevsimsel alerjiler ile ilgili çok sayıda yararı vardır.

Spirulina, performans artırıcı önemli yararları olan doğal bir gıda kaynağıdır. 20 egzersiz yapan ve 20 egzersiz yapmayan deneğin, 8 hafta boyunca günde iki kez spirulina ya da plasebo tükettiği bir araştırmada, spirulina tüketen kişilerin, tepe kuvveti ile ortalama kuvvet çıkışı önemli ölçüde artmış ve algılanan yorgunlukları önemli ölçüde azalmıştır. Bu bulgular, spirulinanın, yorgunluğu giderirken, izometrik kas gücü ve dayanıklılığını artırdığını göstermektedir.

Diğer bir araştırmada, 20’li yaşlarındaki on altı egzersiz yapmayan katılımcı, günde üç kez, üç hafta boyunca her gün yemeklerden önce 2.5 gram spirulina ya da soya proteini tüketmiş ve “Bruce incremental” protokolünü kullanarak all-out koşu bandı egzersizi gerçekleştirmiştir. Spirulina tüketenlerin, malondialdehid (MDA) kan seviyeleri, süperoksit dismutaz (SOD) seviyeleri ve yorulma süreleri artmıştır.

MDA, kas hasarı ve oksidatif stres için yaygın olarak kullanılan bir biyobelirteçtir. SOD ise insan vücudunda üretilen güçlü bir antioksidan enzimdir. Spirulina, hem stresle savaşır hem de kasın bozulmasına ve yorgunluğuna karşı vücut direncini arttırır.

Orta derecede egzersiz yapan dokuz erkeği içeren daha küçük bir çalışmada, katılımcılara dört hafta boyunca günde altı gram spirulina ya da plasebo verilmiş ve koşu bandı üzerinde VO2max’larının %70-75’inde 2 saatlik bir egzersiz yapmaları sağlanmıştır. Spirulina grubundaki katılımcıların, 2 saatlik çalışmada yorgunluk hissetme süreleri uzamış, karbonhidrat oksidasyonları %10.3 oranında azalmış ve yağ oksidasyon hızları %10.9 artmıştır. Doğal spirulina gıda takviyeleri için www.fitbull.com gibi güvenilir internet sitelerini tercih edebilirsiniz.

Spirulina dayanıklılığı artırır ve orta yoğunlukta egzersiz sırasında karbonhidrat yerine daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Bu çalışmada, spirulina ayrıca dinlenme sırasında ve 24 saat egzersiz sonrası glutatyon seviyelerini de önemli ölçüde artırmıştır. Glutatyon, vücudu oksidatif strese karşı koruyan güçlü bir antioksidandır.

Spirulina, kolesterol, kan şekeri ve kandaki diğer yağları azaltarak hem sağlıklı hem de sağlıklı olmayan kişilerin kan profilini olumlu yönde etkiler. 60 ve 87 yaşları arasındaki 78 sağlıklı kişinin, 16 hafta boyunca günde 8 gram spirulina ya da plasebo tükettiği bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, hem erkek hem de kadınlarda kolesterol seviyelerinin düştüğü ve interlökin-2 kan seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir.

İnterlökin-2 (IL-2), bağışıklık sistemi aktivitesini arttıran hücreler tarafından salınan küçük bir proteindir. Sadece kadınlar önemli ölçüde daha yüksek süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesine maruz kalırken, erkeklerde sadece İnterlökin-6 kan seviyelerinin azaldığı görülmüştür.

Interlökin-6, hücreler tarafından salınan bir pro-enflamatuar proteindir. Spirulina, bağışıklık sistemini ve antioksidan aktivitesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bireylerde inflamatuar faktörleri ve kolesterolü de azaltır.