Sosyal medyayla yükselen trend: S-ticaret

Dünyada ve Türkiye’de Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat gibi sosyal ağ platformlarının yaygın kullanımı, beraberinde yeni bir takım uygulamalar da getiriyor. Hayatın pek çok alanını etkilediği gibi, e-ticarette de kuralları değiştiren sosyal medya, mobil ticaretten sonra şimdi de “s-ticaret” kavramını hayatımıza katıyor.

Türkiye’de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısı var ve bu kullanıcıların yüzde 87’sini oluşturan 41,5 milyonu interneti istisnasız her gün kullanıyor. Bu kitlenin internet üzerinde e-posta okumak ve sosyal ağlara girmek haricinde en sık yaptığı eylem, online ürün bilgisi aramak. Türkiye’nin yalnızca 1 aylık e-ticaret kullanıcı etkinliklerine baktığımızda, internet kullanıcılarının yüzde 52’sinin satın almak üzere online ürün veya hizmet aradığını, bir online perakende mağazasını ziyaret ettiğini, yüzde 43’ünün de bu satın almayı yaptığını görüyoruz.

Bu oranlar bize, 29,92 milyon kişinin e-ticaret sitelerinden online alışveriş yaptığını, 30,8 milyar TL’lik Türkiye e-ticaret hacmi içerisinde kişi başı yıllık 1.029 TL harcama yapıldığını gösteriyor.

Dünya geneline baktığımızda 1,61 milyar kişinin online kanallar üzerinden alışveriş yaptığını görüyoruz. Bu rakamı dünya nüfusuna orantıladığımızda, e-ticaretin dünya çapında penetrasyonunun yüzde 22 oranına geldiğini söyleyebiliriz. 2016 yılında bu yüzde 22’lik nüfus dilimi 1,915 trilyon dolarlık ciro yarattı. Kişi başına 1.189 dolar olarak istatistiklere yansıyan bu ciro, 4.170 TL civarına denk geliyor.

En yeni trend s-ticaret

2017’nin ilk yarısını geride bıraktıktan sonra, önümüzdeki dönemde e-ticaretin ve ayrılmaz parçası olan dijital pazarlamanın hangi trendler ile gelişeceğine dair bazı öngörülerimiz oluştu.

Arama motorları hala ürün bilgisi arama ve marka keşfetme konusunda lider olsalar da, sosyal platformlar hızla arayı kapatıyor. Özellikle geç Y kuşağı ve Z kuşağı kullanıcıları, online alışveriş yapma amaçlı aradıkları bilgileri, sosyal ağlarda soruşturarak elde etme konusunda eğilimliler.

Böylece, e-ticaret ve m-ticaret haricinde bir de s-ticaret, yani sosyal ticaret de hayatımıza giriyor. Özellikle Facebook, Instagram ve Pinterest’in yaptığı atılımlardan sonra, sosyal ağlar üzerinden doğrudan alışveriş yapılabilme konseptinin bazı tüketiciler nezdinde işe yaradığı görüldü. Bu yöntemler daha rafine bir şekilde yakın zamanda tüm sosyal ağlara yayılacak. S-ticaretin en küçük detayının bile ölçümlenebilir olması, büyük veri yaratılıp analiz edilmesi ve müşteri davranışlarının dijital olarak belirlenebilmesi, s-ticaretin en büyük avantajları arasında.