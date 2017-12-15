Sosyal medyada başınızın belaya girmemesi için dikkat etmeniz gereken 5 önemli kural

PAYLAŞ
Çağımızın iletişim aracı olan internetin en önemli paylaşım ortamları olan sosyal medya platformları sizler ve çevrenizdekiler için pek çok risk de barındırıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının yayınlarında tavsiye edilen, en önemli sosyal medya davranış kurallarını paylaşıyoruz.
1- Gizlilik ayarlarınızı yapın!
- Paylaştığınız bilgilerin kimler tarafından görülmesi gerektiğine karar vererek gizlilik ayarlarınızı mutlaka yapın.
- Herkese açık profiliniz varsa paylaşımlarınız herkes tarafından görülür.
- Sosyal paylaşım sitelerinin kullanım şartlarını iyi öğrenerek gizlilik ayarlarınızı özelleştirin.
- Unutmayın! Gizlilik ayarları sosyal medyayı daha keyifli ve güvenli kullanmanızı sağlar.
2- Özel bilgilerinizi koruyun
- Bilgilerinizin kimler tarafından ne amaçla kullanılacağını bilemezsiniz. Profilinize kişisel bilgilerinizi, telefon numaranızı, ev ve iş adresinizi veya okulunuzun adını yazmayın.
- Sanal ortamda tanımadığınız kullanıcılarla arkadaş olmak, paylaştığınız bilgilerin farklı amaçlar için kullanılmasına neden olabilir.
- Profilinizde kimlerin olması gerektiğine Siz karar verin. Kullanıcıların kendilerini farklı bir kişi olarak tanıtabileceklerini asla unutmayın.
3- Güçlü bir şifre belirleyin
- Şifreniz ne kadar güçlü olursa bir başkası tarafından çözülmesi de o denli zor olacak r. En az sekiz karakterden oluşan, tahmin edilmesi zor ve kolayca unutmayacağınız bir şifre tercih edin.
- Şifrenizin harf, sayı ve işaretlerden oluşmasına dikkat edin. Şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayın.
- “Facebook şifresi nasıl çalınır, Twitter hesabı nasıl çalınır, Şifre kırma” gibi terimlerin her gün internete binlerce kez arandığını biliyor muydunuz?
4- Sorgulayıcı bir kullanıcı olun
- İnternete ulaştığınız her bilginin her zaman doğru olduğunu kabul etmeyin.
- Kredi kar bilgilerinizi veya şifrelerinizi ele geçirmek için üretilmiş kötü amaçlı yazılımların bedava oyun ve uygulama teklifleriyle yayıldığını unutmayın.
- Tanıdığınız kişilerden gelse bile tüm paylaşımlara karşı sorgulayıcı olun, emin olmadığınız içerik ve uygulamaları paylaşmayın.
- Sahte hesap ve gerçek dışı haberlere karşı dikkatli olun.
5- Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
- Paylaştığınız her bilgi artık kontrolünüzden çıkmıştır ve geri alınamaz.
- Sosyal medyada oluşturduğunuz, paylaştığınız ve yayımladığınız her içerik, eninde sonunda halka mal olur.
- Hiç beklemediğiniz ve istemediğiniz anda karşınıza çıkartılabilir.
- İnternet üzerinden yapılan her paylaşım sonsuza kadar silinmeden kalabilir.
- Unutmayın! Şiddete teşvik, hakaret ve i ira İnternet ortamında da suçtur.