Sosyal medyada başınızın belaya girmemesi için dikkat etmeniz gereken 5 önemli kural

Çağımızın iletişim aracı olan internetin en önemli paylaşım ortamları olan sosyal medya platformları sizler ve çevrenizdekiler için pek çok risk de barındırıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının yayınlarında tavsiye edilen, en önemli sosyal medya davranış kurallarını paylaşıyoruz.