Sosyal medya kanalları üzerinden satış yapmak isteyenlere büyük kampanya

Güvenli ödeme altyapısı için PayU ile çalışan, arkadaşlarınızla konuşur gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden alışveriş ve satış yapabilme olanağını sunan Paym.es, 1 Şubat tarihinden itibaren üç hafta boyunca yapılan satışlarda alacağı komisyon ücretini yarıya indiriyor.

Paym.es arkadaşınızla sohbet eder gibi, mesajlaşma uygulamaları üzerinden ürünlerinizi satmanıza ve güvenli bir şekilde satın almanıza olanak sağlayan bir alışveriş sistemi. Güvenli ödeme altyapısı için PayU ile çalışan Paym.es, güvenli alışveriş hizmeti sunmanın yanı sıra kullanıcıyı doldurulması gereken uzun formlardan ve teknik bilgilerden kurtararak son derece kolay ve etkili yeni nesil bir hizmet sunuyor.

Paym.es’e ürün yüklemek ve listelemek tamamen ücretsiz. Üstelik 1 Şubat’ta başlayıp üç hafta devam edecek kampanya kapsamında komisyon oranı yüzde 6’dan yüzde 2,99’a iniyor. Bu süre zarfında satış yapanlar sadece yüzde 2,99 komisyon ücreti ödeyerek ürünlerini satabilecek.

Sistem nasıl çalışıyor?

Satıcı olarak Paym.es chatbotlarına mesaj atarak online satış sürecini başlatabiliyorsunuz. Bu ürünü kullanmak için satıcının şirket sahibi olmasına da gerek yok. Herhangi bir form doldurmaya gerek duymadan chatbot’un sorduğu basit sorulara yanıt vermeniz ve satmak istediğiniz ürünün fotoğrafını yüklemeniz gerekiyor. Paym.es tüm platformlarda paylaşıp satış yapabileceğiniz gerekli ürün linkini sizin için oluşturuyor.

Ürün almak da satmak kadar kolay, sadece satın almak istediğiniz ürünün linkine tıklayarak konuşmaya başlayabilirsiniz. PayU altyapısı güvencesiyle satın alma işleminizi gerçekleştirebilir ve ürün elinize geçtiğinde siparişi tamamlayabilirsiniz.