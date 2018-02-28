Sony, geleceği Avrupa’nın kalbine taşıyor

Las Vegas’taki CES 2018 fuarında gelecekteki ürünlerini sunan Sony, 4K OLED televizyonlar, kablosuz Gürültü Engelleme özellikli kulaklıklar, en gelişmiş dijital görüntüleme ve diğer eşsiz ve yenilikçi ürünler gibi en son ürün tekliflerini bu defa Avrupa’nın kalbinde, Viyana’da sergiliyor. Fuar ile, Sony’nin en son teknoloji ve dijital trendleri, ilk defa Orta Avrupa bölgesinde görücüye çıkmış olacak.

Asgari ayak izi ile saf görüntü kalitesi

Kendinizi yeni 4K HDR OLED BRAVIA AF8 televizyon serisinin sağladığı Sony’nin en sarmalayıcı ve gerçekçi görüntü kalitesini deneyimlemeye hazırlayın. Yeni OLED yelpazesi, izleyicilerin en hızlı aksiyon sahneleri ve spor yayınlarının dahi tam olarak tadına varmasına imkan veren son derece pürüzsüz görüntü kalitesi sunan yeni geliştirilen 4K HDR görüntü işlemci X1 Extreme ile sunuluyor. Sony’nin Acoustic Surface teknolojisi, sesin doğrudan TV ekranından çıkmasına imkan veriyor.

BRAVIA televizyon serilerinin tamamı, Sony’nin ürünlere kendi güçlü heykelsi varlıklarını kazandırırken büyüklüğü ne olursa olsun, her modern oturma odası ortamına uyumlu bir biçimde karışan ‘The Slice of Living’ konseptinin açtığı yoldan ilerliyor. Gümüşün sıcak tonları, dokulu yüzeyler, yumuşatılmış çerçeve kenarları ve entegre kablo yönetimi ile ses barının oturduğu zarif stand tasarımları.

HT-XF9000 Ses Barı, BRAVIA XF90 televizyonunuzun yanına yerleştirildiğinde uyum sağlarken, Dolby Atmos ve DTS:X gibi en son ses formatlarını da destekliyor. Sony’nin Dikey Surround Motoru ile donatılan ön hoparlörler, tamamen kendi başlarına üç boyutlu akustik yaratabiliyor.

Nerede olursanız olun gün boyu parti

Aktif bir yaşam tarzını destekleyen ses kalitesi sunan WF-SP700N gerçek kablosuz Gürültü Engelleme özellikli kulaklıklar, sektör lideri NC teknolojisine sahipken, sıçramaya dayanıklı (IPX4) fonksiyonellik, bunu dilediğiniz her yere götürebileceğiniz anlamına geliyor. Bu kulaklıklar aynı zamanda size breakdance yaparken dahi performansınızı artırmaya odaklanmak üzere daha derin bas sağlayacak Sony EXTRA BASS ses teknolojisini de sunuyor.

Müziği 360˚ yayın

Bu tek kutu tarzı Yüksek Güçlü Ev ses sistemleri, entegre Spread Sound Generator sayesinde yüksek ve güçlü sesleri evde yayıyor. V81D’de, 360˚CANLI SES2in yanı sıra odayı aydınlatan ve parti atmosferi sağlayan 360˚ parti ışıklarına da sahip. Partiyi daha da hareketlendirmek için, artık 50’ye kadar uyumlu sistemi bağlayabilen Kablosuz Parti Zinciri özelliği ile arkadaşlarınızın yanı sıra sesi de bağlayabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı Sony ile ifade edin

Sony, aynı zamanda, kullanıcıların Schönbrunn imparatorluk sarayı ve Prater’deki Riesenrad gibi Viyana’nın başlıca turistik noktalarını iyi görüntü kalitesi ile kaydetmesine imkan veren en son dijital görüntüleme yelpazesini de görücüye çıkaracak. Ayrıca video blogunuz için Sony α7R III veya X3000R Action Cam’i bulabilirsiniz.