SOCAR Türkiye’de Murat LeCompte dönemi başladı

Teknoloji dünyasının tanınan simalarından Murat LeCompte, BP Türkiye ile giriş yaptığı enerji sektöründe kariyerine yeni bir basamak daha ekleyerek, Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR’ın Türkiye bölümüne Dış İlişkiler Başkanı olarak atandı.

Enerji dünyasında önemli bir transfer gerçekleşti. 1996-2016 yılları arasında Intel Türkiye’de görev yapan Murat LeCompte, son olarak BP Türkiye‘de Kurulsal İletişim ve Medya İlişkileri Direktörü olarak görev yapıyordu. SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanlığı görevine getirilen LeCompte, SOCAR Türkiye ve bağlı şirketlerinin kurumsal ilişkileri, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi iletişim ve kriz yönetimi stratejilerinden sorumlu olacak.

SOCAR Türkiye’nin 2018 yılında şirketin konsolide cirosunun 15 milyar dolara ulaşması; 5 bin çalışanı ve 3 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin ikinci büyük sanayi şirketi olması bekleniyor. SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. 2023 yılına kadar en büyük Türk sanayi şirketi olmayı hedefliyor. Şirket, Aliağa Yarımadası’ndaki Petkim petrokimya kompleksinde %51 oranında bir hisseye sahip.

Murat LeCompte Kimdir?

Enerji ve teknoloji endüstrilerinde 27 yılı aşkın tecrübesi bulunan Murat LeCompte, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. TED Ankara Koleji’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde ön lisans alan LeCompte, lisans derecesini ise University of Houston’dan İşletme alanında tamamladı. Bilişim teknolojileri sektöründe 16 yıl çalışan LeCompte, hem ABD, hem de Türkiye’de profesyonel hizmetler, müşteri desteği, satış, danışmanlık ve ürün geliştirme alanlarında yöneticilik yaptı. LeCompte, Intel Corporation’da Stratejik İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü, Ülke Eğitim Projeleri Direktörlüğü, Kamu İlişkileri Müdürlüğü gibi pozisyonlarda bulundu. 2006-2017 yılları arasında BP Türkiye’de önce İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü, sonrasında ise Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapan LeCompte, Haziran 2017 itibarıyla SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı oldu.