Snapchat’in Eğlenceli Yüz Filtresi Özelliği Şimdi Instagram’da

Snapchat’i satın almak için büyük uğraşlar verdikten sonra başarıya ulaşamayan Mark Zuckerberg, sahip olduğu Instagram’a Snapchat özellikleri ekleyerek rakibini zayıflatma stratejisini uygulamaya koytmuştu. Yaklaşık dokuz ay önce Instagram’a eklenen Hikayeler (Stories) özelliği bu sürecin başlangıcı oldu ve bugün günde 200 milyon aktif kişi Hikayeler’i kullanıyor. Şimdi de Snapchat’in diğer önemli özelliği olan yüz efektleri Instagram’da hayata geçti.

Facebook’un Snapchat’i bitirme planı adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç defa satın alma girişiminde bulunduğu Snapchat’e “ya benimsin ya toprağın” diyen Mark Zuckerberg, Hikayeler özelliğiyle birlikte büyük bir darbe vurmuştu. Kişisel deneyimlerimle ve gözlemlerimle de doğrulayabilirim ki, Instagram’ın bu atağının böyle tutacağını kimse beklemiyordu ve gerçekten de Instagram Hikayeler özelliği müthiş bir kitle yakaladı. Kullanım sıklığı oldukça yüksek.

Öldürücü darbe olabilir

Sırada daha ağır bir darbe olan Snapchat yüz filtreleri özelliği var. Snapchat’i en eğlenceli kılan bu özellik artık Instagram’da da kullanılabilir durumda. Açıkçası benim ve pek çok tanıdığım insanın Snapchat’i hala kullanıyor olmasının tek kalan sebebi yüz filtreleri olabilir. Çoğu kullanıcı gibi ben de Snapchat’te komik filtrelerle fotoğrafları çekip telefonuma indiriyorum. Snapchat için acı bir tablo olsa da, Instagram’ın bu azmini takdir etmek gerekiyor. Yıllar sonra ders kitaplarında okutulacak türden bir rekabet taktiği oldu.

Filtre sayısı henüz sınırlı

Dün gece yayımlanmaya başlayan yeni özellik sayesinde yüzümüze farklı simgeler ve efektler ekleyebiliyoruz. Instagram kamerasına eklenen yeni düğmeye basınca aktif hale gelen bu özellik, şimdilik standart kabul edebileceğimiz sekiz temel filtreyi içeriyor. Tavşan ve koala tavşan filtrelerinin yanı sıra güzelleştirme filtresi de ilgi çekici. Çiçekli taç ve kraliçe tacı efektleri de özellikle kadın kullanıcıların ilgisini çekecektir.

Ters yönde video kaydedilebiliyor

Yeni eklenen yüz filtrelerine ek olarak, Instagram Hikayeler’inde çok tercih edilen Boomerang videolarına da bir yenilik eklendi. Yeni Rewind özelliği sayesine ters yönde oynayan videolar kaydetmek artık mümkün. Ayrıca yeni eklenen silgi özelliği de fotoğraf veya videonun bazı bölümlerini rötuşlamaya zin veriyor. Bununla birlikte, Hikayeler’e etiket eklemek de artık mümkün.