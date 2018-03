Singapur’da açıklanan fintech raporundaki tek Türk şirketi iyzico

Dünyanın önde gelen konferansı Money 20/20’de duyurulan “Dijital Dünyada Finansal Tabana Yayılımı Sağlayan 100 Önde Gelen Fintech Şirketi” raporunda Türkiye’den sadece iyzico yer aldı.

Finansal servisler, ödeme sistemleri ve teknoloji dünyasının en önemli konferansı Money 20/20’nin Asya ayağı 13 Mart’ta Singapur’da düzenlendi. Bu konferansta IFC, Credit Ease ve Standford Graduate School tarafından hazırlanan “Dijital Dünyada Finansal Tabana Yayılımı Sağlayan 100 Önde Gelen Fintech Şirketi (100 Leading Fintech Companies Promoting Financial Inclusion in the Digital Age)” raporu duyuruldu.

iyzico, 100 global oyuncu arasında yer aldı

Money 20/20’de sunulan raporda ödemeler, borç vermeyle ilgili ekosistem, tasarruf, finansal planlama ve sigorta alanlarında “dijital çağda finansal tabana yayılma”yı destekleyen 100 fintech şirketinin listesi yer alıyor. Listedeki 100 şirket yatırımcılara cazip getiriler sağlarken, aynı zamanda gelişen finansal hizmetler ekosisteminin önemli bileşenlerini oluşturuyor. Global oyuncuların bulunduğu bu listeye girmeyi başaran iyzico, finansal tabana yayılmayı destekleyen tek Türk ödeme şirketi olarak gösteriliyor.

“E-ticaretin ve finansal teknolojilerin geleceğini şekillendiriyoruz”

iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “Bu listeye girmeyi başarmış olmak, ekip olarak hepimizi gururlandırdı. 2017 yılında Türkiye’de en fazla yatırım elde eden girişim olduk. Fintech ekosistemi özelinde baktığımızda da, Türkiye’de toplam 19,18 milyon dolarlık yatırımın yüzde 78’i iyzico’nun payı. Son bir yıl içinde ortalama işlem sayımızı yüzde 150 büyüttük. Bu büyüme ile inovatif çözümler geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Online alışverişte güven algısını yeniden inşa eden ‘Korumalı Alışveriş’ özelliği, sahtekarlığı önleyen ‘Frauctive’, herkesin sosyal medya üzerinden paylaşacağı bir linkle ödeme almasını sağlayan ‘iyziLink’ çözümlerimizle birlikte Türkiye’de e-ticaretin ve finansal teknolojilerin geleceğini şekillendiriyoruz. Dünya çapında 100 fintech şirketinden biri olmamız, 2018 yılındaki stratejilerimiz dahilinde atacağımız adımları güçlendirdi. Singapur Money 20/20’den gelen bu güzel haberle beraber etkinliğin 4-6 Haziran’daki Amsterdam ayağındaki katılımımız için daha büyük heyecanla çalışacağız” dedi.

Finansal tabana yayılımdaki engeller araştırıldı

Rapor, dünya nüfusunun 38’ini temsil eden 2 milyardan fazla kişinin herhangi bir bankadan finansal hizmet almadığını ortaya koyuyor. Nüfusun yüzde 57’sinin ise banka hesapları olsa da farklı yatırım yollarına, düşük maliyetli ödeme yöntemlerine, iş sigortalarına ve kredilere erişimlerinin olmadığı görülüyor. Money 20/20 etkinliğinde duyurulan rapor, finansal refahın önüne geçen engelleri ve bu engelleri azaltmaya yönelik yeni yaklaşımları öne çıkaran teknolojik çalışmaları araştırıyor.

Raporda özetlenen yenilikler ve modeller, farklı gelişim aşamalarına ve farklı nüfusa sahip ülkeler arasında finansal tabana yayılımı engelleyen üç ortak temel sorun için farklı çözüm önerileri sunuyor. Bu öneriler de finansal servislere giriş, ürün pazarına uyum vefinansal yeterlilik şeklinde özetleniyor.