Şık ve Yüksek Performanslı Yeni Yerli Telefon: Casper VIA M4

Küresel dev rakiplerinin karşısında son yıllarda iddiasını artıran yerli markalar, orta ve orta-üst segmentte ilgi çekici modellerle boy gösteriyor. Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, performan ve kamera özellikleriyle birlikte kaliteli görünüme sahip olan modellerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yerli markalar arasında dikkat çeken Casper, Via serisine yeni bir model daha ekledi. Casper VIA M4’ün tüm özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bilgisayar ürünleriyle köklü bir geçmişe sahip olan yerli üreticilerden Casper, telefon kategorisinde yeni bir model daha tanıttı. Şık tasarım, güçlü donanım öğeleri ve en yeni Android sürümü 8.0 Oreo ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli VIA M4’ü yakın plana alıyoruz.

5,5 inç Extreme Vision ekran, 4 çekirdekli işlemci, 3D cam gövde tasarımı, hızlı şarj özelliği ve yüzde 76 ekran gövde oranı gibi özellikleri bulunan akıllı telefon aynı zamanda parmak izi ile üst düzey güvenlik sunuyor.

3D cam gövde tasarımına sahip olan yeni model, 5,5 inçlik Extreme Vision ekranı, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android işletim sisteminin en yeni sürümü Oreo ile Casper VIA M4’ün arka yüzü 24 farklı katmanın bir araya gelmesinden oluşuyor ve 3D cam tasarımı ile üst seviye bir kullanım zevki sunuyor.

Ele iyi oturan bu tasarım telefonun kullanım zevkini de artırıyor. HD+ 1440 x 720 piksel çözünürlük sunan telefon, yüzde 76 ekran oranı ile daha küçük bir boyutta büyük bir ekran zevki sunuyor.

Donanım özellikleri dikkate değer

Altın ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan akıllı telefonda gri renk seçeneğinde 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama imkanı varken, altın sarısı renk seçeneğinde ise 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. 4 çekirdekli 1,3 GHz işlemciyle en zor görevlerinden bile üstesinden rahatlıkla gelebilen Casper VIA M4, oyun performansı ile de göz dolduruyor.

Akıllı telefonda arka yüzde bulunan ana kamera 13 megapiksel çözünürlük sunarken, f2.0 diyafram ile kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Arka kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Her iki yüzde de yer alan LED flaş ise hem selfie, hem ana kamera fotoğraflarının daha parlak görünmesine yardımcı oluyor.