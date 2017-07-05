Sıcak hava klima satışında rekor getirdi

2017 yazında Türkiye’de hava sıcaklığı rekor seviyeye yükselirken benzer bir tablo da klima satışında gözlendi. GittiGidiyor’un tüketici verilerine göre, temmuzun ilk günlerindeki klima satışları, haziran ayındaki günlük satış ortalamasının 10 katına ulaştı. 3 Temmuz’da tüm zamanların klima satış rekoru kırılırken, en çok tercih edilen ürünlerin fiyat aralığı 1800-2500 TL oldu.

Türkiye son yılların en sıcak yazını yaşarken, tüketiciler 40 dereceyi bulan sıcaklıklara karşı çözümü klima almakta buldu. GittiGidiyor’un tüketici verilerine göre, temmuz ayının ilk günlerinde, haziran ayı günlük satış ortalamasının 10 katı kadar klima satıldı.

3 Temmuz günü ise GittiGidiyor’da bir günde satılan klima sayısı bakımından adet ve ciro bazında tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün, “klima” kelimesi GittiGidiyor’da 11 bin defa arandı. GittiGidiyor’dan en çok klima alan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Manisa, Muğla, Ankara ve Mardin oldu.

En çok tercih edilen fiyat aralığı 1800-2500 TL

GittiGidiyor’un verilerine göre, tüketiciler en çok fiyatları 1800 ila 2500 TL arasında değişen ürünlere ilgi gösterdi. Konuyla ilgili bilgi veren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Sıcaklık artışıyla beraber son yılların en yüksek klima satış oranına ulaştık. Haziran ayındaki günlük satış ortalamasıyla karşılaştırdığımızda, temmuz ayının başında günlük klima satışımız 10 kat artmış durumda. Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerin fiyat aralığı ise 1800-2500 TL oldu” dedi.