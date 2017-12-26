Siber suçlular ATM’leri işte böyle boşaltıyor!

Siber suçlular, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir ATM üreticisinin Windows tabanlı cihazlarında bir güvenlik açığı keşfetti ve bu sayede para makinelerini boşaltmayı başardılar.

ATM’lerin para kasasına ulaşmak çok zor ama ATM’nin içinde bilgisayara ulaşmak o kadar da zor değil. Çilingirlik deneyimine sahip suçlular, bazı ATM’lerdeki kilitleri aşıp bilgisayara erişiyor.

Ardından suçlu, bu bilgisayara Tyupkin adlı yazılımı içeren bir CD takıyor ve bilgisayarı yeniden başlatıyor. ATM normal şekilde çalışmaya devam ediyor ama sadece pazar ve pazartesi geceleri, özel bir şifreyle erişilen Tyupkin adlı zararlı aktif hale geliyor.

Gecenin bir yarısı ATM’ye giden suçlular doğru şifreyi girdikleri zaman her para kasetinde kaç banknot olduğunu görüyorlar ve tek tuşla ATM’yi boşaltabiliyorlar.

Güvenlik şirketi Kaspersky’nin tespit ettiği bu yöntemin şimdiye dek Rusya, ABD, Hindistan, Çin, İsrail, Fransa ve Malezya’da kullanıldığı sanılıyor.