Siber güvenlik alanında dünya çapında 6 milyon personel açığı var

Dünya Bankası’nın siber güvenlik bölümü lideri Sandra Sargent, RiskSec NY’da sabah panelinde yaptığı konuşmada, siber güvenlik alanında yaşanan işçi açığını “korkunç bir durum” olarak nitelendirdi. Siber güvenliğin küresel ölçüdeki altı milyon personel açığının altını çizen Sargent, bu soruna reçete olarak ise daha fazla teşvik üretmeyi önerdi. Sargent daha sonra SC Media’nın sponsorluğundaki konferans ve fuar için toplanan BT güvenlik uzmanlarından oluşan kitleye “Peki siz ne sunabilirsiniz?” sorusunu sordu. Çözümün yetenek avcılığında değil, özel sektör ve akademik çevrelerin birbiriyle işbirliği içinde yattığını da ekledi.

Sargent, en büyük güvenlik personeli sıkıntısının Afrika ve Güneydoğu Asya’da yaşandığını söylerken, Kore ve İsrail’de ilkokulda başlayan eğitimi ideal örnek olarak göstererek, insan odaklı yatırımların bir ülkeyi nasıl yeni yüzyıla hazır duruma getirdiğine dikkat çekti.

Crumpton Group’un siber ve bilgi güvenliği şefi eş-panelist Rick Doten ise, Birleşik Devletlerde yetenekli personel alımı ile ilgili sorunun rekabetle ilgili olduğunu söyledi. Doten, siber güvenlik pozisyonları için eğitim almadan önce insanları kişilik testinden geçiren Birleşik Krallık’taki yeniden eğitim programlarına da işaret etti.

Bir kişinin daha önce BT güvenliğinden tamamen uzak bir işte çalışmasının artık önemli olmadığını belirten Doten, sertifikaların ve eğitimin giderek anlamını yitirebileceği söyledi. En önemli şeyin adayın çok soru sorması ve problemleri çözebilmesi olduğunu iddia eden Doten’e göre, bu nitelikler ve bazı eğitimlerle, adaylar ihtiyaç duyulan pozisyonlara hızlı bir şekilde uygun hale gelebilir.

ABD’deki olumlu gelişmelere değinen Sargent, özellikle Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) güvenlik ve ilkokul vakıfları için yaptığı hibeleri ve 200 üniversitenin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Vatan Güvenliği Dairesi (DHS) tarafından Siber Güvenlikte Akademik Mükemmellik Merkezleri olarak akredite edilmiş olmalarına dikkat çekti.

Doten, bu iki yıllık programların siber güvenlik alanındaki iş gücüne istek ve şevk aşıladığını ve çalışanları yazıcıda rapor hazırlamak için bir düğmeye basmaktan çok daha ötede bir eğitim sağladığı yönünde hemfikir.

“Manzara sürekli değişiyor” diyen Doten, yetenek ve şevkin her türlü akademik dereceden daha önemli olduğunu vurgularken, doğru adayın öğrenmeyi sürdürecek birisi olması gerektiğinin altını çizdi.

Sargent, ideal adayın role heyecan katması gerektiğinde hemfikir olduğunu söylerken, bir adayda ekip çalışması yatkınlığı görmek istediğini de ekledi.