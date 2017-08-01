Seyahat planlayıcısı Sygic Travel artık Türkçe

Global seyahat planlayıcısı Sygic Travel artık 14 dilde hizmet veriyor. Gelen son güncelleme ile, hem seyahat içeriği hem de kullanıcı arayüzü (menünün ve uygulamadaki sekmelerin tamamı) artık Lehçe, Korece, Çince ve Türkçe dillerinde de görüntülenebiliyor.

Uygulamanın iOS sürümü en çok ABD, Fransa ve Almanya’da indirilirken, Android sürümünün en popüler olduğu ülkeler ise ABD, Almanya ve Birleşik Krallık. Yoğun yaz sezonunda, uygulamayı her ay yarım milyonu aşkın kişi kullanıyor.

Sygic Travel’ın kullanıcı arayüzüne ve seyahat içeriğine artık 14 dilde erişilebiliyor. Bu diller: İngilizce, Lehçe, Korece, Çince, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Slovakça, Almanca, Flemenkçe, İtalyanca ve Çekçe. Sygic Travel’ın kurucu ortağı ve İş Geliştirme Müdürü Barbora Nevosádová, sunulan dil seçeneklerinin artırılması hakkında “Uygulamanın farklı dillere çevrilmesinin nedenlerinden biri kullanıcılarımızdan süregelen yoğun talepti. Son zamanlarda yerelleştirme isteklerinin çoğu Türkiye’den ve ayrıca uygulamanın Android versiyonunun ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’ın hemen ardından en çok indirildiği ülke olan Polonya’dan gelmekteydi. Yeni çeviriler eklemek, uygulamayı her ay yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı yoğun sezon için olan hazırlıklarımızın bir parçası.” şeklinde konuştu.

Hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü sürümünde dil seçeneği, telefonun ve internet tarayıcısının varsayılan dil ayarlarını baz alınarak otomatik olarak belirleniyor. Sygic Travel, bünyesinde her daim ortalama 10 çevirmen barındırıyor. Çevirmenler kullanıcı arayüzünün yanı sıra önemli turistik yerleri tanıtan yazıları da çeviriyor. Çok sayıda turistik yer ve ilgi alanı olduğu için, bilgilendirici tanıtım yazılarının önemli bir kısmı Vikipedi ve OpenStreetMap gibi kaynaklar aracılığıyla çevrilmekte.