Sevgililer gününe özel KAAN A1 akıllı telefon sürprizleri

KAAN, bu sevgililer gününde KAAN A1 akıllı telefon alanlara, üzerinde istedikleri fotoğrafın basılı olduğu özel A1 kılıflarını hediye ediyor.

08-21 Şubat tarihleri arasında satın alacağınız KAAN A1 model telefonlar için geçerli olan kampanyanın detaylarına Kaantelefon Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://www.facebook.com/Kaantelefon)

Başarı’nın markası KAAN, A1 modelinde ince ve şık tasarımının yanısıra fiyat performans dengesiyle öne çıkıyor. A1 ayrıca çok beğenilen metal kapak ve toz pembe renk seçeneği ile de göz dolduruyor.

Metal kapak, ince, hafif ve ergonomik tasarım

Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip 5.0 inç boyutundaki KAAN A1, 2.5D yuvarlatılmış ekran tasarımı ile estetik görünüm sunarken, HD IPS LCD On-Cell dokunmatik ekranı Dragontrail Glass teknolojisi ile korunuyor. 5 MP Ön ve 13 MP arka kameraya sahip KAAN A1’in, 13 MP ‘lik arka kamerasında bulunan hızlı odaklanma, HDR, çift ton flaş, sarsıntı önleme ve yüz algılama özellikleri, fotoğraf çekimini kolaylaştırıyor. Arka kısımda yer alan parmak izi sensörü ile telefon kilidini açmak ve uygulamalara erişmek oldukça güvenli ve hızlı. A1, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama ve SD kartla artırılabilir hafızaya sahip.