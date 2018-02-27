Sevgililer Günü online alışveriş karnesi belli oldu

Alışveriş alışkanlıklarımız gittikçe dijitalleşiyor. Eskiden mağaza mağaza hediye bakınırken, şimdi tek tıkla satın alıyoruz. E-ticaret sektörü, bu değişimle birlikte her yıl daha fazla büyüyor. Sevdiğimiz biri için aradığımız hediyeyi internet sayesinde daha kolay bulabiliyoruz. Hatta aldığımız hediye bazen daha hesaplı olabiliyor. İyzico, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün online alışveriş karnesini çıkardı.

Doğu Avrupa ve Türkiye’nin büyüyen ödeme şirketlerinden iyzico, hazırladığı infografik ile Sevgililer Günü’nün online alışveriş karnesini çıkardı. Sanal POS ve mobil ödeme hizmeti kullanıcılarının e-ticaret alışkanlıkları ile elde edilen veriler, çiftlerin birbirine hediye almayı çok sevdiğini ortaya koydu. Hatta bu yıl Sevgililer Günü alışveriş furyası İstanbul dışındaki illere de sıçradı.

İşte en çok satın alınan ürünler

iyzico’nun veri ekibi tarafından hazırlanan infografikte, Sevgililer Günü’nde yüzde 27 ile en çok giyim kategorisinden ürünler tercih edildi. Giyim kategorisini de yüzde 26 ile çiçek takip etti. Hizmet kategorisindeki ürünler ise yüzde 11 ile geride kaldı. Tatil sektörünün mobil cihazlarda yaptığı 14 Şubat kampanyaları da işe yaradı. Mobil tatil alışverişleri, yüzde 26’lık artışla bu yılın en yüksek büyümesini gösterdi. Diğer sektörlerde ise çok fazla değişim yaşanmadı.

Her şeyin pahalısı, kozmetiğin ucuzu

Bu yıl Sevgililer Günü hediyesi bakarken her şeyin pahalısını seçtik. Ama kozmetikte diğer zamanlara göre daha ucuz ürünleri tercih ettik. Kozmetik ürünlerindeki sepet ortalaması; hediyelik eşya, çiçek ve giyim sektöründeki sepet ortalamasının altında kaldı. Hediyelik eşya sepet ortalaması diğer günlerde 97 TL iken, 14 Şubat hareketliliği ile birlikte 130 TL’ye çıktı. Kozmetik ürünlerinde sepet ortalaması diğer günlerde 186 TL iken, 14 Şubat’la birlikte 160 TL’ye düştü.

Alışverişte “peşin”ciyiz

Sevgililer Günü için yapılan alışverişlerde daha çok peşin ödemeyi tercih ettik. Yapılan alışverişlerin yüzde 87,2’si peşin iken, yüzde 12,8’i taksitli oldu. Öte yandan, alışverişleri çoğunlukla son haftaya bıraktık.

Hediye şampiyonu Galatasaray

Üç büyük futbol takımının Sevgililer Günü hediye performansına bakıldığında, en çok Galatasaray taraftarlarının alışveriş yaptıkları ortaya çıktı. Üniversiteler arasında ise İTÜ ve Bilkent Üniversitesi’nin alışveriş sayılarındaki yüzde 40 ve yüzde 39’luk artış dikkat çekti. Bu üniversitelerde okuyan öğrenciler, sevgililerini hediyesiz bırakmadı.