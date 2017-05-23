Ses dosyalarını kesmeyi kolaylaştıran web yazılımı: WebAudioCutter

Bilgisayar veya telefonumuzda bazı işlemleri yapmak için programlar gerekir. Basit işlemler için program ya da telefonlarımız için uygulama bulmak ve indirmek, bu yazılımları kurmak bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise online tarayıcı üzerinden aynı işleve sahip web siteleri imdada yetişiyor.

Zaman zaman hoşumuza giden müzikleri zil sesi yapmak veya herhangi bir ses dosyasının istenmeyen kısımlarını çıkarmak istemişizdir. Bu durumlarda program yada uygulama indirmeden hizmet veren online ses kesici, mobil ve masaüstünde sorunsuz ve basit bir ara yüze sahip ve kullanışlı bir web sitesidir.

Bu bağlantıya tıklayarak siteye erişebilirsiniz.

Kullanımı daha iyi anlamak için rehber videosunu izleyebilirsiniz.