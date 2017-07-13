Sensormatic, Türkiye’nin ilk 500 BT şirketi listesinde

Entegre güvenlik ve iş zekası teknolojileri sağlayıcısı Sensormatic, Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500’de 60. sırada yer aldı ve “Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategorisi”nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin öncü güvenlik teknolojileri sağlayıcısı Sensormatic, Bilişim 500’de elde ettiği başarı ile bir kez daha liderliğini kanıtladı. Şirket, BThaber Şirketler Grubu ve M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri iş birliği ile gerçekleştirilen Bilişim 500’de Türkiye’nin en büyük bilişim şirketleri arasında 60. sırada yer aldı ve “Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori”sinde birincilik ödülünü kazandı.

Bilişim 500’de yer alan lider şirketlerden biri olmaktan gurur duyduklarını belirten Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli; “23 yıl önce kurulan şirketimiz ilk günden itibaren dünyanın en iyi ve en yenilikçi güvenlik teknolojilerini ülkemize sunmayı kendine misyon edindi. Bu doğrultuda hem şirketimiz hem de sektörümüz gelişti ve büyüdü. Bugün iş zekası ve makine öğrenimi gibi yenilikçi teknolojilerle bilişim dünyasının geldiği son noktayı temsil ediyoruz ve müşterilerimizi bu yenilikçi sistemlerle tanıştırıyoruz. 260’ı aşkın uzman çalışanımızla güvenlik ve bilişim sektörünün gelişimi için çalışıyoruz. BThaber ve M2S tarafından yapılan özenli araştırmalar sonucunda, hem Türkiye’nin en büyük bilişim şirketleri arasında gösterilmek, hem de kendi sektörümüzde birinciliğe layık görülmek, emeklerimizin başarıya ulaştığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bilişim 500 kapsamında, şirketlerin cirosu ve büyüme performansı incelenerek Türkiye’nin en büyük ilk 500 bilişim şirketi belirleniyor. Bu yıl 18. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 için Türkiye çapında 1.000’i aşkın şirket değerlendirildi.