Şehirler akıllanıyor, pazar hedefi 1,45 trilyon dolar

Akıllı şehirler pazarının 2020’de 1,45 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Akıllı Şehir Danışmanlığı ile yerel yönetimlere şehirlerin sürdürülebilir dönüşümü için doğrudan uygulanabilir projeler üreten Proline, bu danışmanlık hizmetiyle enerji tasarrufundan akıllı altyapı uygulamalarına, bütünleşik güvenlik kurgusundan trafikte kaybedilen süreye uzanan geniş bir aralıkta iyileştirme sağlıyor.

“Şehirlerin sürdürülebilir dönüşümü Akıllı Şehir yaklaşımı ile mümkün olabilir” prensibiyle hareket eden Proline, Akıllı Şehir Danışmanlığı ile şehirlerin ihtiyaçlarına ve yerel kültürlerine uygun çözümleri sunuyor. Bağımsız araştırma kuruluşu TechNavio tarafından yapılan “Global Akıllı Şehir Pazarı 2016-2020” araştırmasına göre 2016-2020 yılları arasında Akıllı Şehir Pazarı’nın yıllık yaklaşık yüzde 20 oranında büyüyerek, 2020’de dünya genelinde 1,45 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Proline’ın Akıllı Şehir Danışmanlığı ile ülkemizdeki şehirlerin Akıllı Şehir olabilmesi halinde enerji tasarrufundan akıllı altyapı uygulamalarına, bütünleşik güvenlik kurgusundan trafikte kaybedilen süreye uzanan geniş bir aralıkta pek çok alanda iyileştirme sağlanabiliyor. Bu sayede şehirlerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi, mutlu ve güvenli yaşamaları hedeflenmekte.

Pilot çalışmalar 2018’de tamamlanacak

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı Kandemir “Güvenli ve Akıllı Şehirler ile ilgili projeler artarken konu ile ilgili danışmanlık ihtiyaçları da aynı doğrultuda artıyor. Proline olarak sahip olduğumuz teknik bilginin yanında Türkiye ve bölgede edindiğimiz saha deneyimleri ve Akıllı Şehirler alanındaki engin bilgi birikimimiz ile ‘Güvenli ve Akıllı Şehir’ danışmanlığı talep eden kurumlara, kendi geliştirdiğimiz ‘Proline Akıllı Şehirler Metodolojisi’ni uygulayarak, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, doğrudan uygulanabilir projeler sunuyoruz. Yerel yönetimlerle yüksek bir motivasyon ve sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürürken, danışmanlık faaliyetleri sonrasında başlatmayı planladığımız pilot çalışmaları 2018 yılında tamamlayarak, hayata geçirilecek uygulamalar ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.