Schneider Electric, artırılmış gerçeklik ile dijital dönüşüme yön veriyor

Schneider Electric, endüstride kullanımı hızla yaygınlaşan arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality, AR) teknolojileri ile müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

EcoStruxure for Industry mimarisi ve EcoStruxure Augmented Operator Advisor uygulaması ile şirket, AR teknolojilerinin kolay, verimli, güvenilir ve entegre kullanımına olanak tanıyor.

180 yılı aşkın süredir yeniliklere imza atan bir kurum olarak AR teknolojilerinde de liderliği üstlendiklerini belirten Schneider Electric; “AR teknolojilerinin fiyat ve kullanılabilirliğindeki yeni gelişmeler ile birlikte endüstride hızla kullanılmaya başlandığına şahit oluyoruz Geleneksel AR kurulumları pahalı ekipmanlar, karmaşık bir düzenleme ve yüksek düzeyde teknik uzmanlık gerektiriyordu.

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi bir dizi mobil cihazın bazı yenilikçi yazılım mühendisliği araçları ile bir araya gelmesi, endüstrideki geliştiricilerin uygun maliyetli AR çözümleri elde etmelerini sağladı. Büyük ve küçük üreticiler kendilerini AR’den faydalanma, operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırma ve rekabeti geliştirme anlamında yeni fırsatlar arayan bir konumda buldular.

Schneider Electric olarak biz de uçtan uca entegrasyon yoluyla üreticilerin AR teknolojilerinden maksimum fayda elde etmelerine olanak tanıyoruz. Gelişmiş AR araçlarının yüksek derecede entegrasyon ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Açık ve kapsamlı teknoloji mimarimiz ile AR uygulamalarının geniş ölçekte kullanılmasını sağlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize tüm üretim değer zinciri çapında AR teknolojileri ile maksimum verimlilik, fayda ve güvenilirlik sunmaktır” dedi.

AR teknolojileri, fiziksel çevre, veri kaynakları, grafik ara yüzler, ürün özellikleri (yazılım ve bağlantı uyumluluğu vb.) ve yapay zeka gibi unsurların hepsinin birlikte çalışmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla AR araçları en iyi performansı, daha geniş şebeke ve süreçlerle bağlandığında sağlıyor. Bu kompleks ve bir o kadar etkili teknolojilerden kurumların en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için Schneider Electric, İşletim Teknolojisi (OT) ve Bilgi Teknolojisi (IT) alanlarındaki uzmanlığıyla şirketlere destek sunuyor.

Bu kapsamda, Schneider Electric’in EcoStruxure for Industry platformu, bağlantı ve mobilite üzerinden AR, bulut analitikleri ve siber güvenlik gibi uygulamaları kolaylaştıracak şekilde entegre edilmiş üç katmanlı bağlantılı ürünler, edge kontrolü ve analitikten oluşuyor. EcoStruxure Augmented Operator Advisor ise, bağlamsal ve yerel bilgileri entegre ederek kullanıcıların gerçek, fiziksel bir ortamda sanal objeleri deneyimlemesine olanak tanıyor.

Schneider Electric’ten AR teknolojilerine yönelik pratik uygulamalar

Un üretim tesisleri, makarna ve çikolata tedariğinde küresel bir lider olan Bühler, Schneider Electric’in çözüm ortaklığı ile yeni nesil AR uygulamalarına imza atıyor. Yeni nesil AR teknolojileri ile şirket çalışanları, makine cihazlarıyla etkileşimde bulunmak ve görevleri yürütmek için tamamen yeni bir iş yapış biçimi kullanıyor. Mobil cihaz teknolojisi, gerçek zamanlı verilerin yeni kaynaklarına erişim ve bu verilerin görselleştirme/grafiklere dönüştürülmesi ile birleştiriliyor. Bu, operatörlere, herhangi bir kapı açmaya gerek kalmadan bir makinenin “içini” neredeyse görebilmelerini sağlayan kompleks bir görünüm sunuyor.

Schneider Electric’in sunduğu teknoloji üç ana başlıkta kurumlara çözüm sunuyor;

Ürün geliştirme: AR uygulamaları, yeni ürünlerin test edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğinde, ürün tasarımını gözden geçirme aşamasında verimli sonuçlar yaratıyor. AR, zaman kaybetmeden ve gerçek prototip üretme maliyetini yüklenmeden, yeni ürünlerin gerçek kullanım koşullarında kolayca değiştirilebilen 3D sanal modellerini değerlendirme olanağı sunuyor.

Bakım: Arıza durumlarında, AR uygulaması makinenin sorununu teşhis edebiliyor ve operatöre veya bakım personeline hızlı ve kolay onarımlar için görsel olarak yol gösteriyor. AR programı ile operatör tableti aracılığıyla, belirli onarımların nasıl yürütüleceğine dair üst üste bindirilmiş bilgileri takip edebiliyor.

Güvenlik uygulamaları: Yeni AR uygulamaları, kullanıcının kapalı bir metal dolabın içini “görmesini” sağlıyor ve kutuyu fiziksel olarak açmaya gerek kalmadan bir sorunun teşhis edilmesine olanak tanıyor. Böylece, ekipman çalışmaya devam ederken dahili çevresel koşulların değerlendirilmesi mümkün oluyor. Bu da genel güvenliği artırıyor ve güvenlik risklerini azaltıyor.