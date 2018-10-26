SAP NOW İstanbul’da İş Dünyası ile buluştu

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, teknoloji ve iş dünyasını bu yıl 23’üncüsü düzenlenen SAP NOW İstanbul’da bir araya getirdi. 25 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi’nde “Şimdi Tam Zamanı” teması ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında farklı sektörlerden 5000’e yakın profesyonel geleceğin akıllı teknolojilerini deneyimleme fırsatını elde etti.

Etkinliğin açılış oturumunda konuşan SAP Türkiye Genel Müdür Uğur Candan; en yeni teknolojilerle kurumlara bütünü görme, detaylara odaklanma ve akıl yürütme yeteneklerini kazandıracak akıllı işletme kavramını tanıttı.

Açılış oturumunda bir konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise kurumlara üretilen fayda sıralaması yapılsa SAP’nin bu listede ilk sıralarda yer alacağına dikkat çekerek, “Türkiye’nin geleceğini inovasyon ve teknoloji belirleyecek’’ dedi. Bilecik Türkiye’deki şirketlere de seslenerek, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine daha çok entegre etmeleri için çağrıda bulundu.

Türkiye’nin en önemli teknoloji etkinliklerinden SAP NOW İstanbul’un 23’üncüsü 25 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. SAP Türkiye’nin bu yıl “Şimdi Tam Zamanı!” temasıyla Türkiye’nin öncü şirketlerini ve iş dünyasından 5000’e yakın profesyoneli buluşturdu. Etkinlikte 13 farklı salonda düzenlenen 80’in üzerinde oturumda günlük yaşamı ve iş dünyasını kökten değiştirecek teknolojiler masaya yatırıldı. SAP’nin kurumları bugünden geleceğe hazırlayan akıllı işletmeler konseptinin ve bu konseptin önemli bir parçası olan yeni nesil akıllı ERP çözümü SAP S/4HANA Cloud’un tanıtıldığı SAP NOW İstanbul; Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP EMEA, MEE (Middle & Eastern Europe) ve Greater ChinaBölgesi Başkanı, Chief Business Officer Eric Verniaut ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in ilham verici konuşmalarıyla başladı.

Akıllı işletmeler Türkiye’nin geleceğini bugünden inşa ediyor

SAP NOW İstanbul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, cep telefonundan saate günlük yaşamda kullandığımız aletlerden arabalara, her şeyin akıllandığını, şimdi de iş dünyasının ve kurumların yeni teknolojilerle akıllanma zamanı olduğunu söyledi. Candan, insanoğlunun problem çözmede uyguladığı yöntemin insanlık tarihi boyunca hep aynı olduğuna dikkat çekerek, yöntemin formülünü bir kez daha hatırlattı: Önce bütünü görme sonra detaya odaklanma sonrasında da bunlarla ilgili akıl yürütebilme kabiliyetimiz…

İnsanoğlunun bu bilenen en eski yöntemini “Akıllı işletmeler” vizyonuyla iş dünyasına uyarladıklarını söyleyen Candan şöyle devam etti, “Geliştirdiğimiz akıllı işletmeler konseptiyle; rekabetin ötesine geçmek, yarattığı değeri farklılaştırmak ve geleceği bugünden şekillendirmek isteyen kurumlara bütüne hakim olma, detaylara odaklanma ve bunlarla ilgili akıl yürütme kabiliyetlerini kazandırıyoruz. Bugün kurumlar rekabette öne geçebilmek için bu üç fonksiyonu entegre bir şekilde kullanabilmeli. Geleceğin iş gücünü oluşturmak, geleceğin teknolojisini geliştirmek bugünden başlar.”

İstanbul Teknopark’tan dünyaya: Data Hub

SAP’nin büyük veri üzerine geliştirme yapan 5 merkezinden biri olan ve 2014 yılında İstanbul Teknopark’ta kurulan SAP Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından yazılan Data Hub ürünü bugün tüm dünyaya ihraç ediliyor. Bu merkezdeki istihdamı iki katına çıkardıklarını söyleyen Uğur Candan, 2018 başında Türkiye’de SAP’nin yaptığı en büyük eğitim yatırımlarından biri olan Genç Profesyoneller Programı’nın 25 mezun verdiğini ve yüzde 100 istihdam oranıyla, hepsinin SAP iş ortakları ve müşterileri tarafından istihdam edildiğini vurguladı. Candan ayrıca Genç Profesyoneller Programı’nın ikinci etabının 7 Aralık’ta Ankara’da başlayacağının müjdesini verdi. SAP’nin herkes için fırsat eşitiği vizyonuyla Re:Coded ile gerçekleştirdiği kodlama kamplarının Gaziantep ayağında bu yıl dezavantajlı gençler için ilk kez “SAP” odaklı kapsamlı bir eğitim de sunacağını belirten Candan, programın ardından gençlerin SAP ekosisteminde istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“İşin doğasını değiştiriyoruz!”

SAP EMEA, MEE (Middle & Eastern Europe) ve Greater China Bölgesi Başkanı, Chief Business Officer Eric Verniaut ise konuşmasında, dijital ekonomilerde artık insan, makine, nesne ve tüm iş ağının bir ahenk içinde birbirine bağlı olduğunu söyleyerek, asıl değerin artık potansiyel yaratmakta saklı olduğunu belirtti: “ Günümüz dünyasının basit bir kuralı var: ‘Akıllanmazsan küçülürsün’. Dijital ekonomilerde büyüme potansiyeli yakalamanın yolu işinizi ve iş yapış şeklinizi bir daha düşünmekten ve hayal etmekten geçiyor. Biz de SAP olarak, müşterilerimizle birlikte şekillendirdiğimiz akıllı teknolojilerle entegre, uçtan uça çözüm ve uygulamalarımızla işin doğasını değiştiriyoruz ve müşterilerimizin ‘Akıllı işletmeler’ konseptimizin sunduklarının keyfini çıkarmasını istiyoruz. Yeni nesil akıllı ERP çözümümüz SAP S/4HANA Cloud da bu vizyonumuzun bir parçası ve artık Türkiye’de, Türk şirketlerini ölçeklenebilir, daha hızlı, daha verimli ve en yeni inovasyonlarla entegre bir sistemle daha akıllı hale getirecek.”

“Türkiye’nin geleceğini teknoloji belirleyecek”

Günümüz dünyasında oyunun kurallarının değiştiğini, bugüne kadar böyle gelmiş olanların artık böyle gitmeyeceğini söyleyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği avantajın rekabet için günümüzde artık yeterli olmadığına dikkat çekti. Türkiye’nin geleceğini teknoloji ve teknolojiye yapılan yatırımların belirleyeceğini belirten Bilecik, inovasyon ve teknoloji üreten ülkelerin rekabette önde olduğunu ve kişi başına düşen gelir seviyelerinin de teknoloji üretmeyen ülkelere göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Erol Bilecek, TÜSİAD olarak Türkiye’de sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili yaptıkları son çalışmalara göre Türkiye’de büyük veri analizi ve yapay zeka teknolojisinin şirketler tarafından bilindiğine ancak hala yeterli seviyede uygulanmadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Öncü Kurumları Artık “Daha Akıllı”

SAP NOW İstanbul’da Türk Telekom, Turkcell, Borusan, İpragaz, Anadolu Holding, Tofaş, INDEX, Penti, Asaş Alüminyum, Ak Gıda, TADIM gibi sektörünün öncü kurumlarının hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri de davetlilerle paylaşıldı. Hızlı dönüşüm için tüm iş süreçlerine uyarlanabilen ve ölçeklendirilebilen SAP Leonardo teknolojisini keşfetme imkânı sunan etkinlik, dijital deneyim alanlarında geleceğin teknolojilerini yansıtan en iyi inovasyon örneklerini bir araya getirdi.

İş ve Teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl, SAP NOW İstanbul’un ana sponsorluğunu Innova, platin sponsorluğunu Detaysoft, itelligence, Renova ve MBIS; teknoloji sponsorluğunu Koç Sistem, altın sponsorluğunu Çözümevi, BTC, Acron, Vektora, Hewlett Packard Enterprise, Google Cloud ve Microsoft, gümüş sponsorluğu ise Foriba ve E-B Group üstleniyor. SAP NOW’da iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Yılın SAP Proje Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri ise şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Metro İstanbul A.Ş, Türkiye İhratçılar Meclisi, Socar Türkiye Enerji A.Ş ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.