Sanal gerçeklikle Coldplay konseri evimize geliyor

Samsung kullanıcılarına özel ödül ve avantajlar sunan Samsung Members uygulması, dünyaca ünlü Coldplay grubunun Chicago’daki konserini ilk kez Samsung Gear VR teknolojisini kullanarak tüm dünyaya canlı olarak yayımlayacak.

Samsung’un müşteri memnuniyetini artırmak ve Samsung kullanıcılarının özel teklif ve fırsatlardan yararlanmasını sağlamak için hayata geçirdiği Samsung Members uygulaması ses getirecek bir etkinlik ile Türkiye’deki faaliyetini genişletiyor.

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Coldplay grubunun Chicago’daki konseri Samsung sahibi olmanın bir ayrıcalığı olarak tüm Samsung Gear VR ve uyumlu akıllı telefon sahipleri tarafından 18 Ağustos saat 04:30’dan itibaren canlı olarak izleyebilecek. Konseri saat farkı nedeniyle canlı izleyemeyecek olan Coldplay hayranları ve teknoloji meraklıları ise, 21 Ağustos’tan itibaren Ekim ayı sonuna kadar konserin tekrarını izleyebilecek.

Samsung ve Live Nation iş birliği ile gerçekleştirilen ve Coldplay’in 5 milyon kişiyi ağırlayan “A Head Full of Dreams” turunun Chicago’daki konserini kapsayan bu müzik şovu, havai fişek ve lazer şovlarıyla renklenecek. Samsung Members uygulaması ve Samsung VR yayını sayesinde Coldplay hayranları konserin coşkusunu evlerinin rahatlığında ve hiçbir ek ücret ödemeden yaşayabilecekler.

Bu harika deneyimi yaşamak isteyenlerin uyumlu bir Samsung akıllı telefon ile birlikte Oculus destekli Samsung Gear VR ekipmanına sahip olmaları yeterli olacak.

Samsung Members uygulamasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.samsung. android.voc

Daha fazla bilgi için http://news.samsung.com ve http://samsungvr.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Gear VR’ı nasıl satın alacağınızı öğrenmek için http://www.samsung.com/gearvr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Members uygulamasını kullananlar, yakın gelecekte sahne arkası ziyaretleri, oyun kampanyaları, alışveriş fırsatları gibi yeni ayrıcalıkları Samsung Members uygulamasından takip edebilecekler.

Halihazırda Samsung Members uygulaması içinden iletişime geçen kullanıcılar, ürün ya da servislerle ilgili yaşadıkları problemler için anında yardım alabiliyor. “Eskisini getir, yenisini götür” kampanyalarının da yer aldığı Samsung Members uygulaması özel rehber ya da “nasıl yapılır” (how to) içerikleri de barındırıyor. Samsung’un Online Mağazası’ndan alışveriş yapanlara özel kuponlar da yine Samsung Members uygulaması üzerinden kullanıcılara ulaştırılıyor.