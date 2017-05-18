Samsung’dan Rüzgârsız Klima Serisi: Wind-Free

Televizyon, telefon ve bilgisayar ürünlerindeki gücünü beyaz eşya ve klima sektörlerinde de göstermek isteyen Samsung, yeni ürün serisi Wind-Free’yi tanıttı. Rüzgârsız serinlik teknolojisi özelliğine sahip klima, 21 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımıyla geliştirdiği üçgen tasarım ailesinin en yeni üyesi.

Elektronik devi Samsung, büyüme stratejisinde beyaz eşya ve klima grubunu öne çıkartmaya başladı. Şirket bu vizyon çerçevesinde, ödüllü duvara monte Wind-Free rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip klimasını ilk kez Türkiye’de tanıttı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2017’de görücüye çıkan, “dünyanın çarpmayan ilk ve tek duvara monte kliması” Samsung Wind-Free, rüzgârsız serinlik teknolojisi ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor.

Samsung’un yaptığı tüketici araştırmalarında klima kullanıcılarının %86.6’sı, baş ağrısı yapması ya da klima rüzgarının doğrudan vurması gibi nedenlerle klimayı boş alana üfleyecek şekilde ayarladıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda tasarlanan Samsung Wind-Free klima, tüketici taleplerine yanıt veriyor ve tüketici memnuniyetine odaklanıyor.

Wind-Free Modu ile enerji tüketimi %72’ye düşüyor

Samsung Wind-Free, rahatsız edici bir rüzgâr oluşturmadan konforlu bir serinlik düzeyini muhafaza ediyor. Serin hava, klima üzerinde yer alan 21 bin mikro hava deliğinden dağılıyor. Wind-Free, önce odayı Normal Soğutma Modu’nda soğutuyor ve oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştığında otomatik olarak Wind-Free Rüzgârsız Serinlik Modu’na geçiyor. Böylece rahatsız edici hava akımlarından uzak, insanı üşütmeyen gerçekten konforlu bir iç mekan elde ediliyor. Bu sistem, Hızlı Soğutma Sistemi ile kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72’ye kadar düşürüyor.

Wi-Fi erişimi olan Wind-Free klima, Samsung’un sağladığı Akıllı Ev (Smart Home) uygulaması ile her yerden kontrol edilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar kolaylıkla sıcaklığı düzenleyebiliyor, ayarları yapabiliyor, performansa ve günlük enerji kullanımına ilişkin gerçek zamanlı güncellemeleri ya da gerektiğinde tamir işlemi için çözüm önerilerini alabiliyor.