Samsung’dan Özel “Star Wars: Son Jedi” Koleksiyonu

Star Wars hayranlarını sevindirecek haber Samsung’dan geldi. Star Wars’ın heyecanla beklenen yeni filmi Star Wars: Son Jedi için hazırlanan sınırlı sayıdaki Samsung Galaxy Note8 Star Wars Paketi Star Wars hayranlarını en gelişmiş Samsung teknolojileriyle buluşturacak.

Samsung ve Disney işbirliğinde hazırlanan Galaxy Note8 Star Wars Paketi 13 Aralık’ta filmin vizyona girmesiyle birlikte satışa sunulacak.

Güney Koreli elektronik devi Samsung, özel bir fırsat paketi ile Star Wars: Son Jedi heyecanına katkıda bulunuyor. Star Wars hayranlarının ve teknoloji meraklılarının büyük ilgi göstereceği Galaxy Note8 Star Wars Paketi sadece sınırlı sayıda üretildi ve bugün (13 Aralık Çarşamba) StarWars: Son Jedi filminin vizyona girişi ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

‘Star Wars Paketi’ siyah renk Samsung Galaxy Note8, Samsung Gear S3 Frontier, Star Wars: Son Jedi temalı Samsung Alcantara Galaxy Note8 kılıfı, Samsung Evo Plus 64 GB microSD kart ve Hasbro Star Wars Black Series Edition Action Figure ürünlerinden oluşuyor.

13 Aralık günü Samsung mağazaları, teknoloji marketleri ve online kanallarda satışa sunulacak özel Star Wars Paketi’nin tavsiye edilen satış fiyatı ise 6.099 TL olarak açıklandı.