Samsung Galaxy Note 8’in Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8’in duyurulmasına üç haftadan az bir zaman kaldı fakat cihazın görünümü ve özellikleriyle ilgili pek çok sızıntı haber ortaya çıktı. Son olarak, telefonun tüm teknik özellikleri, isabetli paylaşımlarıyla tanınan Evan Blass tarafından Twitter’da açıklandı.

Bu yılın en çok merak edilen telefon modellerinden biri Samsung’un Galaxy Note 8’i olacak. Bu beklentide, geçen yaz yaşanan Note 7 fiyaskosunun da elbette bir parça etkisi var. Şirketin bu defa işi gerçekten sağlama alarak çok daha dikkatli olacağını düşünüyoruz.

Son yıllarda olduğu gibi, telefon resmi olarak tanıtılmadan özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Tasarımını ortaya koyan ve farklı renk seçeneklerini içeren görsellerden sonra, bu defa da cihazın işlemci, RAM, batarya ve kamera gibi temel özellikleri sızdırıldı.

Dev ekranla geliyor!

Bu alanda en bilinen isimlerden biri olan Evan Blass’ın (@evleaks) VentureBeat’te yer alan raporuna göre 6,3 inç gibi büyük bir ekranla gelecek olan Note 8, Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Elbette tüm açıklanan özellikleri, şirketin bu yılın Mart ayında satışa sunduğu S8 Plus modeliyle kıyaslıyoruz. Zira S8 Plus, ihtişamlı ekranına yaraşır özellikleriyle geniş bir kitlenin ve bizlerin gönlünü fethetmeyi başardı.

S8 Plus’la benzer özellikler

Note 8’in sızan özellik bilgilerine baktığımızda, pek çok konuda S8 Plus’la benzer veya bir parça üstün olduğunu görebiliyoruz. Ekran çözünürlüğü S8 Plus ile aynı yani 1440×2960 olarak görünüyor.

İşlemci tarafında da bir sürpriz görünmüyor. Yayımlanan rapora göre Note 8’de Galaxy S8 ve S8 Plus’taki gibi Qualcomm Snapdragon 835 ile Exynos 8895 çipi yer alacak. Depolama alanı konusunda açıklama 64 GB olacağı ve microSD ile artırılabileceği yönünde. RAM hanesinde ise 6GB yazıyor.

Kamera özellikleri dikkat çekiyor

Önceki modele kıyasla en radikal değişim kamerada olacak. Gelen bilgilere göre Note 8’de çift arka kamera bulunacak. Arka kameraların ikisi de 12 megapiksel çözünürlük sunacak. Bir tanesinin geniş açı lense sahip olması bekleniyor.

Bu geniş açılı lensin 1,7 diyafram açıklığı ile çift piksel otofokus özelliğine de sahip olacağı raporda dikkat çekiyor. Diğer arka kamerada ise 2,4 diyafram açıklığı ile 2x optik zoomlu bir telefoto lens yer alacak.

Note 8’in selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük, 1,7 diyafram açıklığı ve otomatik netleme özellikleriyle gelecek.

Dört renk seçeneğiyle gelecek

Yayımlanan rapora göre Galaxy Note 8 önce Gece Siyahı ve Akçaağaç Altın olmak üzere iki renkle satışa sunulacak. Hemen sonrasında Orkide Gri ve Derin Deniz Mavisi renklerine sahip Note 8’ler pazara dağıtılacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh olarak yazıldı.

23 Ağustos’ta New York’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Galaxy Note 8’in Eylül sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Note 8’in özellikleri