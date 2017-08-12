Samsung, Galaxy S9’un Üretim Çalışmalarına Başladı

Telefon pazarının en önemli serilerinden biri olan Galaxy S serisinin 2018 Mart ayında tanıtılacak modeli Samsung Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikleriyle ilgili ilk tahminleri daha önceki haberimizde bildirmiştik. Son gelen bilgilere göre Samsung, S9’un üretimiyle ilgili çalışmalara başladı. Tasarım süreci çalışılan Galaxy S9, son modelin başarısını katlayacak gibi görünüyor.

Yeni gelen bilgilere göre Samsung’u 2018’deki ilk modeli daha kavisli hatlara sahip olacak ve ekran kasa oranı da yüzde 95’lere kadar yükselecek. Telefonun ekran kalitesinin daha da artması bekleniyor.

Bir başka ekran yeniliği de, parmak izi okuyucusunda olacak. Galaxy S8’de arka bölümde bulunan parmak izi okuyucusunun, ekrana taşınması bekleniyor.

Galaxy S9’da çift arka kameranın dik biçimde yer aldığı konsept tasarımlar oldukça etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor.

Donanım tarafında da önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Qualcomm ve Samsung’un işlemcileriyle güçlendirilmiş olacak nesil 7nm işlemcilerin Galaxy S9’da taşıyıcı güç olacağı bilgileri kulağımıza sıklıkla geliyor. Her iki yonga seti için Samsung’un tesislerinde 2018 yılı başlarında üretime gelilmesi planlanıyor.

Samsung’un Exynos 9 serisinden Exynos 9810 işlemcisi ve 2018’de çıkması muhtemel Snapdragon 845 işlemcileri, Galaxy S9’da yer alabilir. Benzer bir beklenti, bellek kapasitesi için de söz konusu. S9’da 6GB veya 8GB RAM olacağı yönünde kuvvetli ihtimaller var. Depolamanın ise 128 GB olması ve microSD yuvasının bulunacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Pil kapasitesinin de artırılması ve Galaxy S9’da 4000 mAh kapasitesinde bir batarya olması muhtemel. Samsung’un yeni modeliyle ilgili detaylar ulaştıkça paylaşacağız.