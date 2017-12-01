Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Cep telefonu pazarının Apple’la birlikte en büyük iki oyuncusundan biri olarak gösterilen Samsung, artık bir klasik haline gelen serisinin yeni modeli olacak S9 ve S9 Plus’ı sene başında tanıtmaya hazırlanıyor. Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Şovu’nda (CES) lansmanın yapılması beklenen yeni telefonlarla ilgili sızıntı bilgi ve görseller de ortaya çıkmaya başladı.

Samsung’un Ocak ayının başlarında CES etkinliklerinde tanıtması beklenen yeni telefon modeli Galaxy S9’un özellikleri ortaya çıktı. Yeni telefonlarda ilk dikkat çeken yenilik, çift arka ve ön kamera olması!

Apple’ın iPhone X’da dikkat çeken Face ID teknolojisinin bir benzerinin de S9’da yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 talihsizliğinden sonra bu sene hem S8, hem de Note8’le derin bir nefes alan Samsung, rekabette sesini S9 modelleriyle yükseltme peşinde.

Çift ön ve arka kamera geliyor!

2017’nin son çeyreğinde en büyük rakibi Apple’ın iPhone X hamlesiyle karşılaşan Güney Koreli elektronik devinin S9’la ciddi bir ayrışma yakalama hedefinde olduğu malum.

Galaxy S9’da çift ön ve arka kameraların yanı sıra, S8 modelinde dikkat çeken “sonsuz ekran” deneyimini sürdürmesi ve ekran özelliklerini artırması bekleniyor. Sızan görsel ve bilgilere bakacak olursak, tasarım anlamında S8 geleneğini sürdüren bir S9 görüyoruz.

Önde yer alacak iki lensten biri derinlik sensörüne sahip olacak. Ön kameranın sahip olacağı teknoloji sayesinde yüz tanıma konusunda çok daha güvenli ve hızlı bir işlem söz konusu olacak.

Ekran artı parmak izi okuyucu olabilir

Yeni telefonlarda parmak izi okuyucu olmayacağı söylense de, yeni gelen bilgilere göre ekran altı parmak izi okuyucu gündemde.

Bu konuda alınan bir patent, S9’da farklı biçimde parmak izi okuyucu ekran camı ile dokunmatik sensör arasında bir parmak izi okuyucu yer alacağını gösteriyor.

Bu teknolojiyi Samsung’un amiral gemisi serisinin yeni modelinde kullanıp kullanmayacağı henüz kezinlik kazanmadı.

Teknik özellikler

Boyutlar (S9) – 144.1 x 68.1 x 8.0 mm

Boyutlar (S9+) – 155.2 x 73.4 x 8.1 mm

Ekran (S9) – 5.8-inç

Ekran (S9+) – 6.2-inç

Güvenlik – Gelişmiş yüz tarama (3D sensör)

Arka kamera – 16MP çift lens

Ön kamera – 12MP çift lens

Gövde – IP68 suya ve toza dayanıklı