Samsung Galaxy S9 Hakkında İlk Bilgiler Geldi

Samsung, henüz Galaxy S8 modelinin tanıtım kampanyalarına yeni başlamışken, önümüzdeki yıl çıkacak bir sonraki model olan Galaxy S9’un hazırlıklarına başladı. Çoğu kullanıcı Samsung Galaxy S9’un özellikleri neler olacak sorusunu soruyor. Bu konuda bazı ipuçları gelmeye başladı bile.

Koreli medyasının önemli yayınlarından The Bell, Samsung’un Galaxy S8 halefi modeli olacak Galaxy S9’un kod adının “Star” olduğunu yazdı. Gelen duyumlara göre, Galaxy S9 Plus modelinin adı Star 2 olacak ve S8+’ınkinden daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Katlanabilir ekran bir başka bahara

Ekran teknolojisi konusunda radikal bir değişimden bahsedilmiyor. Yani katlanabilir ekran beklentisi gelecek yıl da boşa çıkacak gibi görünüyor. Fakat teknoloji olarak daha gelişkin olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Samsung’un Galaxy S8’de öne çıkarttığı edge tasarımlı “sonsuz ekran” deneyiminin Galaxy S9’da bulunması olası.

Çok daha erken gelebilir

Kore medyasında çıkan haberlere göre, Samsung bu defa üretime çok daha erken başlayacak. Geçen yaz yaşanan Note 7 krizi sebebiyle güç kaybeden şirketin, bu yıl bir kalkınma dönemine gireceği ve 2018’de agresif büyüme stratejisine geçeceği söyleniyor. Bu da Samsung’un Galaxy S9’u daha erken ilan edeceği anlamına gelebilir.

Güçlü işlemci için işbirliği

Donanım tarafında bazı bilgiler de haberlerde yer alıyor. Qualcomm ve Samsung’un işlemcileriyle güçlendirilmiş olacak nesil 7nm işlemcilerin Galaxy S9’da taşıyıcı güç olacağı bilgileri kulağımıza sıklıkla geliyor. Her iki yonga seti için Samsung’un tesislerinde 2018 yılı başlarında üretime gelilmesi planlanıyor.

Note 8 yaza gelebilir

Galaxy Note 7’de yaşanan yanma sorunları sebebiyle üretiminin durdurulması ve ürünlerin toplanması, 2016’yı Samsung için oldukça kötü deneyimlerle anacağı bir yıl haline getirmişti. Artık işi çok daha sağlam tutan şirketin, Note serisi konusunda ne yapacağı da merakla bekleniyordu. S serisiyle birlikte oldukça uyumlu giden Note’un yeni modelini bu yaz çıkarıp çıkarmayacağı da merak konusu. Genel son bilgilere göre, yazın sonlarına doğru yeni bir Note 8 modeliyle karşılaşmamız güçlü ihtimal. Yeni Note’un, Note 7 modeline göre tasarım ve teknoloji konusunda çok daha iyi olacağı Kore medyasında yazılıyor.