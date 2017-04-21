Samsung, Galaxy S8’in fiyatlarını düşürdü

Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8, yüksek fiyatlı olduğu gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Şirket kaynaklı haberlere göre S8 ve S8+’ın fiyatında 400-500 TL’lik indirime gidildi. Telefonların eski fiyatları S8 4399 TL ve S8+ 4999 TL idi. Yeni fiyatlar ise Galaxy S8 3999 TL ve Galaxy S8+ 4499 TL şeklinde oldu. 24 Nisan’da teslim edilmek üzere ön siparişe sunulmuş olan telefonu bugüne kadar alanlara indirim çeki verilmesi veya para iadesi yapılması bekleniyor.