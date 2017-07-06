Samsung Galaxy Note 8’in Özellikleri ve Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bu yıl 1-6 Eylül tarihlerinde Brlin’de düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 17’de tanıtılacak olan Samasung Galaxy Note 8’le ilgili detaylar belirginleşmeye başladı. Son sızan görüntüler, yeni Note modelinin tasarımıyla ilgili de pek çok bilgi veriyor.

Geçen yıl Ağustos ayında, iPhone 7 rekabetinde avantaj elde etmek için hızlı biçimde üretilip satışan sunulan ve sonrasında yanma ve patlama sorunlarıyla gündeme gelen Note 7’nin üzerine, yeni model olarak geliştirilen Samsung Galaxy Note 8 için artık az bir zaman kaldı.

Samsung bu defa işi sağlama alacak gibi görünüyor. Şirketin Note 8’i, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek IFA 2017’de tanıtması öngörülüyor.

Tanıtıma iki ay varken, yeni modelin görüntüleri ve özellikleriyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Sızdırılan tasarım görüntüleri Note 8 hakkında bazı ipuçları veriyor.

Daha önce sızdırılan görüntülerle benzerlik teşkil eden bu görüntüler, yeni Galaxy Note 8’de parmak izi okuyucunun ekranın altına gömülerek sanal hale getirilmeyeceği iddiasını doğruluyor.

Note 8’in arka bölümünde ise çift arka kameranın hemen yanında bir parmak izi okuyucu dikkat çekiyor. Çerçevesiz tasarımla gelecek olan Note 8, bu anlamda Galaxy S8’e benziyor.

Fiyatıyla ilgili bilgiler

Samsung Note 8’in fiyatıyla ilgili bilgiler de açığa çıkmaya başladı. Şirket kaynaklarından gelen bilgilere göre, 64 GB’lık versiyon 1.100 dolardan satışa sunulacak. Bu durumda piyasadaki en yüksek fiyatlı telefonlardan biri olaca. Galaxy S8+’ın fiyatı 850 dolar civarında. 256 GB’lık iPhone 7 Plus’ın fiyatı ise 969 dolar. Yaygın konuşmalara göre Galaxy Note 8’in fiyatı kesinlikle 900 dolardan fazla olacak.

Kamerada yine iddialı

6,3 inçlik Infinity Display ekranla gelmesi beklenen Galaxy Note 8’de 3 kat optik zum kapasiteli 12 megapiksel ve 13 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera, 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera yer alacak. Arka kameralardan biri RGB, diğer, monokrom görüntü elde edecek.

Yeni telefonun kamera özelliklerinden biri, iPhone 7 Plus’ta gördüğümüz “portre modu” olacak. Netlenen objenin arka kısmında kalan bölümü bulanıklaştırarak iyi bir görünüm elde eden bu özellik, telefon fotoğrafçıları için oldukça kullanışlı.

Depolama seçeneklerinde iki alternatif

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Note 8’de 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunulacak. MicroSD kartla depolama alanını 256 GB’a çıkarmak da mümkün olacak.

Yüksek kapasiteli pille gelecek

Yenilenen Note serisi modelin pilinin de yüksek kapasiteli olacağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre Galaxy Note 8’in pil kapasitesi 4.000 mAh olacak.