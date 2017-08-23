Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı, önsiparişte Gear S3 hediye!

Samsung’un uzun süredir merakla beklenen ve aylar öncesinde hakkında pek çok sızıntı bilgi ve görsel paylaşılan Galaxy Note 8, bugün New York’ta, Türkiye saatiyle 18:30’da tanıtıldı. Basınca duyarlı 6,3 inç SuperAMOLED ekranlı Galaxy Note 8, dört renk seçeneğiyle 15 Eylül’de piyasada olacak. Note 8’in Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak duyuruldu. Samsungç Shop’tan şu anda önsipariş verecek olanlar, 500 TL indirip çeki veya S World uygulamasını indirip üretecekleri kodla 1.499 TL değerinde Gear S3 Frontier akıllı saat hediyesi kazanıyor.

Geçen yaz ayları Samsung için çok daha sıcak ve bunaltıcı geçmişti. Bunun sebebi elbette Note 7’de yaşanan teknik sorun sebebiyle patlama ve yanma olayları oldu. Şirket bu negatif havayı dağıtmak için önce S8 modelinde epeyce ciddi bir atılım yaptı; şimdi de Note 8’le tamamen yükselişe odaklanmak istiyor.

Yeni Galaxy Note8 ile kullanıcılar daha büyük Sonsuz Ekranı tek elle rahatlıkla kavrarken, gelişmiş özelliklere sahip akıllı kalem S Pen sayesinde daha kişisel iletişim kurabiliyor ve Samsung’un şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası ile muhteşem görüntüler yakalayabiliyor.

S Pen çok daha yetenekli

Note’u tanımlayan özelliklerden biri her zaman S Pen oldu. Galaxy Note8’in yeni geliştirilmiş akıllı kalemi S Pen yazı yazma, çizim yapma ve telefonla yapılan tüm etkileşimlerde tamamen yeni bir yol açıyor. Daha ince uç ve artırılmış basınç hassasiyetine[2] sahip yeni S Pen, kullanıcıların kendilerini başka kalemlerin veya akıllı telefonların yapamayacağı özgünlükte ifade edebilmelerini sağlıyor.

Yazılı iletişimin yetersiz kaldığı durumlarda Live Message ile benzersiz kişiliğinizi ortaya koyabiliyor ve anlamlı hikayeler yaratabiliyorsunuz. Yeni Galaxy Note8 ile metinlerinize hareket katabiliyor, GIF (AGIF) içerikleri destekleyen platformlar için çizimler yapabiliyorsunuz. S Pen ile tamamen yeni bir biçimde canlı ve duygusal bir etkileşime geçerek, mesajlarınıza hayat verin.

Note kullanıcıları uzun zamandır Çoklu Ekran özelliği sayesinde birkaç işi bir arada yapabiliyordu. Galaxy Note8 ile gelen yeni App Pair uygulamasıyla Edge panel için istediğiniz uygulamalar arasında eşleştirme yapabiliyor ve iki uygulamayı aynı anda kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınızla mesajlaşırken video izleyebilir ya da numaralarınız ve ajandanız önünüzde açıkken video konferans görüşmesi başlatabilirsiniz.

Telefonun ayırt edici özelliklerinden biri olan S Pen, daha yetenekli hale getirilmiş. Note 8’le not almak daha pratik ve eğlenceli hale getirilmiş. S Pen’le görüntülerin üzerine yazılan el yazıları animasyon biçiminde gönderilebiliyor.

Maksimum güvenlik için S8’deki gibi iris, yüz ve parmak izi tanıma gibi biyometrik sensörlere yer verilmiş.

Ekran çözünürlüğü S8 Plus ile aynı, yani 1440×2960 piksel olarak açıklandı. 6,3 inç boyutundaki ekranda “Mobile HDR Premium” adlı bir ekran teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji sayesinde ekranda sunulan renkler çok daha canlı ve kaliteli.

Samsung’un ilk çift kameralı akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Note 8, çerçevesiz ekranıyla da göze çarpıyor. Galaxy S8’de olduğu gibi Infinity Display yani Sonsuz ekranın tercih edildiği telefonda 10 nm mimarisiyle geliştirilen Exynos 8895 işlemcisi yer alıyor.

Amerika’da satışa çıkacak modellerde ise Qualcomm Snapdragon 835 kullanılıyor. Depolama alanı konusunda açıklama 64 GB, 128 GB ve258 GB şeklinde üç alternatif ortaya koyuyor. microSD ile depolama alanı artırılabilecek. RAM hanesinde ise 6GB yazıyor.

Beklendiği gibi, Note 8’de tıpkı S8’deki gibi bir fiziksel tuş yerine sanal bir home tuşu bulunuyor. Titreşimli geri bildirim özelliği sayesinde sanal ana ekran tuşuna basınca fizikselmiş gibi bir his yaşanıyor. Baskıya duyarlı bu tuş sistemi ilk önce S8 modelinde kullanılmıştı.

Kamera özellikleri dikkat çekiyor

Telefon alırken kullanıcıların dikkat ettiği özelliklerden biri de kamera. Akıllı telefonlarda standartları belirleyen Samsung, Galaxy Note8 ile akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılan en güçlü kamerayı sunuyor.

Galaxy Note8, arka yüzünde Optik Görüntü Sabitleme özelliği ve geniş açı ile telefoto lenslere sahip iki adet 12MP kamera ile donatıldı. İster yeni bir şehir keşfediyor, isterse arka bahçenizde geziyor olun, Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde artık daha net görüntüler çekebileceksiniz.

Gelişmiş fotoğraf deneyimi için, Galaxy Note8, Canlı Odak özelliğiyle de alan derinliğini kontrol etmenize ve ön izleme modunda veya fotoğrafı çektikten sonra arka planı bulanıklaştırabilmenize imkan tanıyor. İkili Çekim modu ile arka yüzdeki iki kamera da aynı anda fotoğraf çeker ve telefoto lenslerin çektiği yakın plan görüntü ile tüm arka planı alan geniş açı lenslerden gelen görüntüden oluşan iki fotoğrafı da kaydetmenizi sağlar.

Hızlı Otomatik Odaklı Dual Piksel sensör ile gelen geniş açı lensler loş ışıkta bile daha keskin ve net çekimler yapmanızı sağlar. Galaxy Note8’in ön yüzünde ayrıca, net selfie’ler ve görüntülü sohbetler için endüstri lideri Akıllı Otomatik Odak özellikli 8MP ön kamera bulunuyor.

Galaxy Note8, Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerinde Eylül ortasında satışa sunulacak.

Yeni Samsung Galaxy Note8, Sonsuz Ekran, daha akıllı S Pen ve optik görüntü sabitleyiciye sahip Çift Kamera özellikleriyle iş hayatında ve günlük yaşamda büyük işler yapmanız için tasarlandı.

Galaxy Note 8’in özellikleri