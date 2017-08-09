Samsung Galaxy Note 8 Hediyesiyle Beraber Gelecek

Tanıtım tarihine haftalar kala, Samsung’un yeni önemli modeli Galaxy Note 8’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni gelen bilgi bu defa telefonun özellikleriyle ilgili değil! Amerikan medyasına düşen habere göre, 23 Ağustos’ta New York’ta tanıtılacak olan Galaxy Note 8’in kutusundan ücretsiz bir koruma kılıfı çıkacak.

Amerikan haber sitelerinin Güney Kore kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Samsung’un merakla beklenen telefonu Galaxy Note 8’le birlikte bir koruyucu kılıf hediye olarak gelece. Samsung için bir ilk özelliğini taşıyacak bu hediye, şimdiden merak uyandırdı.

Hediye kılıfın tasarımıyla ilgili henüz bir bilgi yok fakat üst seviye bir kılıftan ziyade, temel koruma salayacak bir aksesuar olması bekleniyor. Değer olarak da 20 dolar seviyelerinden bahsediliyor.

Hediye kılıfın öncelikle Güney Kore’de, sonrasında Amerika ve Avrupa ülkelerinde sunulması söz konusu.

Özellikleri daha önce sızmıştı

Samsung Galaxy Note 8’in teknik özellikleri daha önce sızmıştı ve bu gelişmeleri sizlere duyurmuştuk. Tekrar hatırlatmak gerekirse; 6,3 inç gibi büyük bir ekranla gelecek olan Note 8, Super AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü S8 Plus ile aynı yani 1440×2960 olarak görünüyor.

Note 8’de Galaxy S8 ve S8 Plus’taki gibi Qualcomm Snapdragon 835 ile Exynos 8895 çipi yer alacak. Depolama alanı konusunda açıklama 64 GB olacağı ve microSD ile artırılabileceği yönünde. RAM hanesinde ise 6 GB yazıyor.

Gelen bilgilere göre Note 8’de çift arka kamera bulunacak. Arka kameraların ikisi de 12 megapiksel çözünürlük sunacak. Bir tanesinin geniş açı lense sahip olması bekleniyor. Note 8’in selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük, 1,7 diyafram açıklığı ve otomatik netleme özellikleriyle gelecek.

Galaxy Note 8 önce Gece Siyahı ve Akçaağaç Altın olmak üzere iki renkle satışa sunulacak. Hemen sonrasında Orkide Gri ve Derin Deniz Mavisi renklerine sahip Note 8’ler pazara dağıtılacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh olarak yazıldı. 23 Ağustos’ta New York’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Galaxy Note 8’in Eylül sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Note 8’in özellikleri