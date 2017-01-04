Samsung, Galaxy A serisi telefonlarını tanıttı

Note 7 fiyaskosu yüzünden kabus gibi bir 2016 geçiren Samsung, 2017’ye hızlı başladı. Şirket, farklı segmentlerde gücünü bu yıl artırmayı hedefliyor. Güney Koreli elektronik devi, geliştirilmiş kamera özelliklerine sahip, şık, güçlü ve pratik yeni Galaxy A Serisi telefonlarını tanıttı. Performans vadeden bileşenleri ve suya dayanıklı oluşuyla dikkat çeken A Serisi üç model, Ocak ayı itibarıyla GittiGidiyor’da yerini almaya başlayacak.

TEKNOLOG – Etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5,7 inç ekran boyutlu A7; 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç ekranlı A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisi 2017’nin ilk yıldızları olarak piyasada yerini alıyor.

Samsung’un üst düzey tasarım uzmanlığını yansıtan yeni Galaxy A Serisi, premium metal çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip. Şık kamerası ve Ana Menü tuşu sayesinde yeni Galaxy A serisi her zamankinden daha rahat bir tutuş ve kullanım tecrübesi yaşatıyor. Galaxy A serisi Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu olmak üzere dört farklı cazip renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kamera özellikleri dikkat çekiyor

Yeni Galaxy A serisinin 16 MP geliştirilmiş ön ve arka kameraları ile artık önemli anlar daha kaliteli bir şekilde fotoğraflanabilecek. Otomatik odaklama özelliği ise, kaymaların önüne geçerek loş ışıkta bile canlı, net fotoğraflar ve selfie’ler çekmenize imkan tanıyacak.

Galaxy A ile selfie çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeri değiştirilebilen kamera düğmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunmanız yeterli ve parlak resimler için telefon ekranını ön flaş gibi kullanmanız mümkün. Galaxy A serisi telefonların kamerası, resim efektlerini etkinleştirmek için farklı çekim opsiyonları arasında hızlı geçişe ve anlık filtrelere izin veren kolaylaştırılmış bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, fotoğrafları en iyi hale getirmek ve görüntülerin renk kalitesini geliştirmek için Yiyecek Modu gibi çekim opsiyonlarını kullanabiliyorlar.

Suya ve toza karşı dayanıklı

Galaxy A serisi günlük yaşantıyı kolaylaştırıyor. Galaxy A serisinin IP68 su ve toza dayanıklılık özelliği, yeni serinin telefonlarını yağmur, ter, kum ve toz gibi elementlere karşı dayanıklı kılıyor.

Yeni Galaxy A serisi, 256GB’ye kadar genişletilebilen mikroSD depolama desteğiyle, daha büyük bir hafıza sunuyor. Sahip olduğu uzun batarya ömrü kullanıcıların aktif günlük yaşantılarından kopmamasını sağlarken, Hızlı Şarj özelliği de A serisi cihazlarının çok kısa bir süre içinde şarj olabilmesini sağlıyor. Yeni Galaxy A serisi, kolay bağlantı ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan her iki taraflı kullanılabilen USB Type C girişe sahip. Aynı zamanda Her Zaman Açık Ekran özelliği de kullanıcıların, telefonun ekranını açmadan tarih ve saati hızlı bir şekilde kontrol edebilmesini sağlayarak, zaman ve batarya kullanım süresinden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Galaxy A7 teknik özellikleri

Ağ: LTE Cat.6

Ekran: 5.7 inç FHD Super AMOLED

İşlemci: 1,9GHz 8 Çekirdek

İşletim Sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Kamera: Arka: 16MP (f1,9), Ön: 16MP (f1,9)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Ses: MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Ek özellikler: MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği

Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olma durumuna bağlı olarak değişebilir

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE)

Sensör: Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre

Suya ve toza dayanıklılık: Var (IP68)

Hafıza: 3GB RAM + 32GB Hafıza, Mikro SD desteği (256GB’ye kadar)

Boyut: 156,8 x 77,6 x 7,9mm

Pil: 3600mAh, Hızlı Şarj

Galaxy A5 teknik özellikleri

Ağ: LTE Cat.6

Ekran: 5,2 inç FHD Super AMOLED

İşlemci: 1,9 GHz 8 Çekirdek

İşletim Sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Kamera: Arka: 16MP (f1,9), Ön: 16MP (f1,9)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Ses: MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Ek özellikler: MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği

Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olmasına bağlı olarak değişebilir.

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC, eSE)

Sensör: Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre

Suya ve toza dayanıklılık: Var (IP68)

Hafıza: 3GB RAM + 32GB Hafıza, Mikro SD desteği (256GB’a kadar)

Boyut: 146,1 x 71,4 x 7,9mm

Pil: 3000mAh, Hızlı Şarj

Galaxy A3 teknik özellikleri

Ağ: LTE Cat.6

Ekran: 4,7 inç HD Super AMOLED

İşlemci: 1,6 GHz 8 Çekirdek

İşletim sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Kamera: Arka: 13MP (f1,9), Ön: 8MP (f1,9)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Ses: MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Ek Özellikler: MST teknolojisi (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Çift SİM seçeneği

Samsung Pay’in piyasaya sürülüşleri pazarın hazır olmasına bağlı olarak değişebilir

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC)

Sensör: Hareket Sensörü, Jeomanyetik, RGB Işığı, Hall, Parmakizi tarayıcı, Barometre

Suya ve toza dayanıklılık: Var (IP68)

Hafıza: 2GB RAM + 16GB Hafıza, Mikro SD desteği (256GB’ye kadar)

Boyut: 135,4 x 66,2 x 7,9mm

Pil: 2350mAh