Samsung, dünyanın en değerli 6’ncı markası

Samsung Electronics, Interbrand’ın “En İyi Global Markalar 2017” listesinde bir basamak daha yükselerek 6’ıncı sıraya yerleşti. Samsung Electronics, önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydederek marka değerini 6,62 milyar dolara çıkardı.

Samsung Electronics, Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında istikrarlı bir şekilde marka değerini arttırmayı sürdürdüğünü açıkladı. İlk kez 2012 yılında, en iyi 10 marka içerisine giren ve 2016 yılında 7’inci sırada bulunan Samsung Electronics, 2017 yılında 6’ıncı sıraya yükselmeyi başardı. Interbrand’in araştırmasına göre bu yılın başarısı Samsung için özel bir anlam taşıyor. Interbrand, bu başarıyı sağlayan faktörler arasında Samsung’un amiral gemisi ürünlerinin başarılı lansmanlarını ve sürdürülebilir yüksek seviyeli mali performansı işaret etti.

Interbrand özellikle Samsung’un mobil biriminin Galaxy S8’in başarılı lansmanıyla pazar liderliğini bir kez daha perçinlediğine, Samsung’un bellek bölümünün ise, marka değerinin yükselmesine katkıda bulunarak elde ettiği rekor kâr ile güçlü bir performans sergilediğine vurgu yaptı. Samsung’un, Family Hub buzdolabı ve AddWash çamaşır makinesi gibi yenilikçi ve ödül kazanan yeni ürünler tanıttığı, bir yandan da yeni QLED TV ve The Frame ile TV pazarında çığır açtığının altı çizildi.

Samsung Electronics’in bu yıl bir sıra daha yükselerek 6’ncı olmasını değerlendiren Samsung Electronics Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı YH Lee: “İnsanların hayatını iyileştirmek için, değer taşıyan gelişmeler kaydetmeye yönelik gösterdiğimiz çabalar marka değerimizin yükselmesine katkıda bulunuyor. Bu yılki sıralamamız, tüketiciler nezdinde güven kazanma çabalarımızın meyvelerini verdiğini gösteren olumlu bir işaret oldu” dedi.