Samsung, dünyadaki ilk deneyim mağazasını İstanbul’da açtı

Samsung’un mobil alanda en büyük deneyim ve satış mağazası Emaar Square Mall’da yarın (3 Haziran Cumartesi) halka açılıyor. Dünyada bir ilk olan Samsung Deneyim Mağazası, Türkiye’deki tüketicileri birçok yenilikle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Emmar Square Mall’daki bu mağaza, Samsung’un dünyadaki ilk deneyimleme ve satış mağazası özelliğine sahip. Ön ve arka ofislerinin toplamı 500 metrekare büyüklüğünde.

Samsung Deneyim Mağazası, adını hak edecek biçimde müthiş olanaklar sunuyor. Tamamen deneyime ayrılmış bölümlerde üç adet sanal gerçeklik koltuğu bulunuyor. Sanal gerçeklik son zamanlarda çok popüler ve merak konusu.

Samsung’un Gear VR başlığı ile büyülü gerçekliğin tadını istediğiniz her yerde çıkarabilirsiniz. Satın almadan önce bu koltuklarda 4 boyutlu eğlenceyi yaşayıp deneyebilirsiniz. Samsung’un ürün ve uygulamalarıyla sunduğu imkanları deneyerek görmek gerçekten benzersiz.

Bir Samsung ürünü satın almak konusunda tereddütleriniz varsa bu mağazaya gelin ve deneyimleyin.

Samsung Deneyim Mağazası’nda ürün gruplarını keşfetmek oldukça kolay ve eğlenceli. Farklı bölümlerde sunulan akıllı telefonlar, saatler, tabletler, Gear 360 kameralar ve VR gözlükler gibi Samsung’un tüm mobil ürünleri burada sizleri bekliyor. Ürünlerin yanı sıra, bu ürünlere ait, konvansiyonel mağazalarda bulunmayan aksesuarların deneyimi, kişiselleştirilmesi ve satışı da bu mağazada yapılacak.

Ürünlerin kişiselleştirilebilmesi için Samsung Deneyim Mağazası’na üç özel cihaz getirilmiş durumda. Ayrıca Samsung online mağazasında satılan giyilebilir teknolojilere, farklı markaların drone’larına, BOSE ve Harman’ın ürünlerine de Samsung Deneyim Mağazası’nda ulaşmak mümkün.

Konforlu bir yaşam alanı

İlgi duyduğunuz Samsung ürünlerini, uzmanların yardımıyla keşfetmek için, Emaar Square Mall’daki Samsung Deneyim Mağazası’na gelmeniz yeterli. Kapıdan girdiğinizde zaten kendinizi bu deneyim heyecanına bırakacaksınız.

Emaar Square Mall’daki Samsung Deneyim Mağazası, aslında standart bir mağazadan çok daha fazlasına sahip. Burası, teknolojiyle harmanlanmış biçimde bir yaşam alanı sunuyor. Kahvenizi yudumlarken, uzmanların rehberliğinde en yeni teknolojileri deneyimleyebilirsiniz.

Ürün sorunları 1 saatte çözülecek

Samsung’un en yeni ürünlerini keşfetmenin yanı sıra, Samsung Deneyim Mağazası’ndaki Akıllı Servis bölümünde ürün tamiri, ürün kurulumu, veri aktarımı, yazılım güncelleme ve ürün eğitimi almak mümkün.

Müşterilerinin Samsung cihazıyla ilgili yaşadığı sorunu bu mağazada 1 saatte çözmek gibi bir hedef var. Tamir işleminin uzaması halinde müşteriye geçici olarak başka bir cihaz sağlanıyor.

Çocuklar ve yetişinler için etkinlikler düzenlenecek

Bu mağazanın iç dizaynı ve yaşam alanlarının konforu da en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ürünleri evinizin rahatlığında deneyimlemeniz bu mağazada mümkün. Samsung Deneyim Mağazası’nda ayrıca çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli ve öğretici workshop’lar da düzenlenecek.

Ürün ve teknolojileri yaşayarak görmeniz, satın almaya karar verirken büyülü gerçekliği deneyimlemeniz için Samsung sizleri Emaar Squar Mall’daki yeni mağazasına bekliyor.