Samsung cihazların güvenliği McAfee’den sorulacak

Dünyanın en önemli tüketici elektroniği üreticilerinden Samsung, dünyanın önde gelen güvenlik yazılımları üreticisi McAfee ile iş birliğini geliştirdi. Bu yeni iş birliği ile, tüketiciler McAfee çözümlerini kullanarak Samsung marka akıllı televizyon, telefon ve bilgisayarlarıyla internete güvenle bağlanabilecekler.

McAfee tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Samsung’un akıllı televizyon, kişisel bilgisayar ve Galaxy S8 model akıllı telefonlarda McAfee çözümleri önyüklü olarak gelecek. McAfee’nin internete bağlı cihazlar için geliştirdiği güvenlik vizyonu, yeni dönemde Samsung ürünlerini daha korunaklı hale getirecek.

Cihazlar kutularından çıkarken güvenli olacak

Konuyla ilgili görüş bildiren McAfee tüketici şirketi grup başkan yardımcısı John Giamatteo, “Evde internete bağlı cihazlardan herhangi biri saldırıya uğradığında, tüm ev ağınızı tehlikeye atıyor. Bu seviyede bir güvenlik sağlamak zor görünse de, McAfee bunun kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor. Akıllı TV’ler, PC’ler ve akıllı telefonlar gibi cihazlara dünya standartlarında bir güvenlik sağlamak için Samsung gibi bir iş ortağıyla çalışmanın önemini biliyoruz. Bu iş birliği sayesinde, cihazlar kutudan çıktığında güvenli olacak.”

Güvenlik ve kolaylık bir arada sunulacak

Kısa bir süre önce yapılan McAfee anketine göre, tüketicilerin yaklaşık yüzde 44’ü kişisel finansal bilgilerinin çalınması konusunda endişe duyarken, yüzde 38’i kimlik hırsızlığı konusunda endişeli. Bu ve benzeri tüketici korkuları, sahip olunan tüm cihazlarda sağlam güvenlik gereksiniminin önemini vurguluyor. McAfee koruması, kullanıcıların sahip olduğu birden fazla bağlı cihazda bunun gibi artan endişeleri gideriyor.

“Evlerimizdeki internete bağlı cihazların sayısı artış trendindeyken ve güvenlik endişeleri böylesine yükselmişken, bu iş birliğiyle Samsung kullanıcılarının cihazlarında en yeni güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu bilmesi onları rahat hissetirecektir” diyen Samsung Mobil Güvenlik Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henry Lee, bu iş birliğiyle müşterilerini güvende tutarken, aynı zamanda kolaylık sağlayan çözümler sunmaktan gurur duyduklarını da ifade etti.

Tüm cihazlara kapsamlı koruma

Samsung marka kişisel bilgisayarlarda 2017 başından beri önden yüklenmiş biçimde bulunan McAfee’nin LiveSafe güvenlik ürünü, 60 günlük ücretsiz deneme sonrasında, oldukça cazip bir teklifle Samsung kullanıcılarına sunulacak.

Samsung marka akıllı TV’ler’de anti-malware teknolojisi için McAfee Security kullanılacak. Şimdilik ABD’deki Samsung Smart TV müşterileri için mevcut olacak bu uygulama, önümüzdeki aylarda diğer ülkelere doğru genişletilecek.

Bu yılın en iddialı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy S8 de McAfee’nin benzersiz koruması altında olacak. Galaxy S8’de Nisan başından itibaren önyüklü olarak bulunan McAfee VirusScan, ajan uygulamalara ve yasadışı dinlemelere karşı uçtan uca çözüm sunuyor. McAfee’nin bu mobil koruması, Galaxy S8 dışında Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge ve Galaxy Note 5 modelleri için de sunulacak. Bu cihazlar için de ek bir satın alma gerekmeyecek.