Samsung ve Amazon Prime Video İşbirliğiyle HDR10+ Destekli İlk Yayınlar Ekranda

HDR10+ teknolojisini uygulayan ilk video servisi olan Prime Video şimdi tüm Samsung 2017 UHD TV serisinde.

Samsung Electronics ve Amazon Prime Video, tüm Prime Video HDR arşivinin yeni nesil televizyonlarda gelişmiş kontrast ve renk gösterimi sağlayan bir açık standart olan HDR10+ destekli olarak kullanıma açıldığını duyurdu. Prime Video HDR10+ kataloğunda; The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick ve The Man in the High Castle gibi orijinal Prime yapımlarının yanı sıra yüzlerce saatlik içerik bulunuyor.

Prime Video böylece kullanıcılarına HDR10+ içeriği sunan ilk video servisi unvanına sahip olmuş oldu. HDR10+ teknolojisi, üstün kaliteli QLED TV modelleri de dâhil olmak üzere Samsung’un 2017’de tanıttığı tüm UHD TV serisinde destekleniyor.

Samsung Electronics Amerika bünyesinde Akıllı TV Segmenti İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Sang Yoon Kim; “Tüketicilere HDR10+ içeriğini duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kullanıcılarımız çevrimiçi video yayın akışında ilk kez HDR10+ teknolojisini deneyimleme fırsatı bulacak” dedi.

Prime Video’daki HDR10+ teknolojisi, HDR destekleyen TV’lerde parlaklık seviyesinin sahne sahne, hatta kare kare ayarlanmasına izin veriyor. HDR10+ teknolojisi, her sahnede kişiye özel ton haritalaması yapılabilmesi sayesinde yeni nesil Samsung ekranlar için inanılmaz bir izleme deneyimi sunuyor. Resim kalitesi, yapımcının amaçladığı görüntüyü kusursuz şekilde veren daha detaylı ifadeler, daha parlak gölge alanları ve daha hassas renklerle çok daha gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. Amazon, keskin “Beizer” ton-haritalama kılavuzunu temel alan uygulaması sayesinde farklı TV modellerinde optimum izleme deneyimi sağlıyor.

Prime Video Başkan Yardımcısı Greg Hart; “Prime Video üyelerine mümkün olan en iyi izleme deneyimini sunma konusunda kararlılığımızın bir parçası olarak, yayınlarımızın dünyanın her yerinden HDR10+ teknolojisiyle izlenebilecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz. HDR10+ teknolojisinin sağladığı izleme deneyimi, Prime Video’nun çok sayıda ödül almış içerikleriyle bir araya gelerek yeni bir eğlence çağının kapılarını aralıyor,” dedi.

HDR10+ teknolojisinin Prime Video ekranlarında HDR10+ logosu ve bu yıl Samsung, 20th Century Fox ve Panasonic tarafından kurulan sertifikasyon ortaklığı ile izleyicilerin beğenisine sunulması, HDR10+ teknolojisinin sektör tarafından ne kadar hızlı bir şekilde benimsendiğinin ve üstün kalite HDR deneyimine olan ilginin de en büyük göstergesi.