Sağlık sektöründe Nesnelerin İnterneti ve yapay zekâ etkisi

2022 yılına kadar nesnelerin internetinin gücünden faydalanarak hayata geçirilecek teknolojilerin oluşturacağı pazarın 410 milyar dolara (1,5 trilyon liraya) yaklaşacağı tahmin edilirken bu yeni pazara yönelik siber suçluların iştahı ve verilerin saklanması için gerekli olan depolama ihtiyacı da giderek artıyor.

Hibrit bulutun sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde en yaygın BT modeli olacağına inanan NetApp, Nesnelerin İnterneti verilerinden değer yaratmak için yepyeni bir veri yönetimi tarzının gerektiğinin altını çiziyor.

Uygulandığı sektörlerde büyük kolaylıklar yaratan nesnelerin interneti, yapay zekayla birlikte sağlık sektörünü de dönüştürmeye başladı. Yakın gelecekte erişilebilecek cihazlarla birlikte tedavi alan kişinin ev ortamında kullanacağı cihazlar ile takip edileceği ve bunun sonucunda oluşacak verilerle kişisel tedavilerin ön plana çıkacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor. 2022’de 1,5 trilyon lira sektör hacmine ulaşması beklenen nesnelerin internetine sahip sağlık teknolojisi, tedavi gören kişilerin uygulamalar ve eşyalar aracılığıyla sağlıklarını kontrol etmelerine olanak sağlayacak.[1]

Yapay zekâ temelleri atıyor

Yapay zekâ sağlık hizmetlerini uygulamalarla ve hastanelerin verimliliğini artırarak evlere kadar ulaştırıyor. Günümüzde yapay zekâ asistanları olarak adlandırılan birçok uygulama (Siri, Amazon Echo) sağlık sektörüne entegre ediliyor. Böylece uygulamalar kullanıcılara gerektiğinde anlık bir şekilde talimatlar verebilecek. İngiltere’de yapay zekâ desteğiyle geliştirilen bir uygulama, kullanıcıların vücutlarındaki semptomları kaydederek doktorların tanı koyma süreçlerinde hızlanmalarını sağlayabilecek.

2020’de 1,5 trilyon lirayı bulacak

50 milyar lira seviyesini geçen giyilebilir cihaz pazarı yanı sıra nesnelerin internetine sahip sağlık hizmetleri cihazları sektörünün Grand View Research ismindeki araştırma şirketinin “Internet of Things (IoT) in Healthcare Market Report, 2022” adlı raporuna göre, 2022’de 1,5 trilyon lira gibi çok büyük boyutlara varabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. Akıllı cihazlar için üretilen uygulamalar, çeşitli eğlenceli yöntemlerle kullanıcıları birçok sağlık prosedürlerini uygulamaları için cesaretlendiriyor. Bir başka öngörü Sensor Tower adlı firmanın yaptığı bir araştırmadan geliyor. Araştırmaya[2] göre akıllı cihazların uygulama mağazalarında 2020 yılında sağlık ile ilgili 5 milyon uygulama olması bekleniyor. Birçok öncü akıllı cihaz şirketleri de buna ayak uydurmaya başlamış durumda. Günümüzde Apple markalı cihazlarda silinmesi imkânsız olan kısıtlı uygulamalar arasında “iOS – Health” adı verilen, Apple’ın kendi geliştirdiği uygulaması bulunuyor.

Siber suçluların iştahları kabarıyor

Sağlık sektörünün oluşturduğu veri patlaması akıllara hastaların takibi sırasında oluşturulan verilerin güvenliğini getiriyor. Bu konuda küresel çapta artan bir farkındalık bulunuyor. “Mapping out the obstacles of free movement of electronic health records in the EU in the light of single digital market” raporuna göre Almanya ve Polonya’da bulunan hastaların %40’ı verilerin güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu düşünüyor. İngiltere’de ise bu rakam %60’lara kadar çıkıyor. Geçtiğimiz mayısta gerçekleşen “WannaCry” saldırısıysa verilerin güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenliği artırırken maliyeti düşürmek mümkün

Dünya, dijital sağlık sistemine geçiş yaparken sağlık verilerinin erişilebilirliği ve güvenliği de dikkat çeken konular arasına giriyor. Sağlık hizmeti tedarikçisi olan NetApp, sunduğu benzersiz çözümlerle hastaların verilerini korurken toplam maliyeti azaltıyor. NetApp StorageGRID sağlık hizmeti çözümü, hasta verilerinin verimli bir yönetiminin yanı sıra farklı sağlık kuruluşları arasında sorunsuz geçiş ve verilerin erişiminde sorun yaşanması durumunda dahi yedeklenen verilere erişim sağlayarak devamlılık oluşturmak gibi özellikler sunarak ön plana çıkıyor.

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı konuyla ilgili “Yapay zekanın ve nesnelerin internetinin araladığı fırsat kapıları gerçekten çok etkileyici. Günlük hayatımıza bile etki eden bu devrimsel dönüşümü sorunsuzca deneyimleyebilmemiz için çok çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz. StorageGRID ise sunduğu özellikler sayesinde sağlık hizmetleri sektöründe kullanılabilecek en iyi çözümlerden birisi haline geliyor. En büyük arzumuz teknolojinin geçirdiği evrim sırasında karşılaşılacak sorunların giderilmesidir. Ayrıca NetApp, hedeflerini gerçekleştirmek için uzman yazılım ve uygulama geliştiricilerinden, taşınma ve dönüşüm danışmanlarından ve deneyimli altyapı çözüm ortaklarından oluşan küçük bir ekosistemle birlikte çalışıp “yaratıcı ve özgün” veri merkezi çözümleri oluşturmaktadır; bu çözümler sağlık sektöründeki kurumların kendisi tarafından kullanılıp yönetilebileceği gibi yönetilen hizmet olarak bir hizmet sağlayıcısı tarafından veya özel durumlarda bir Özel Bulut hizmeti olarak da uygulanabiliyor. Kısacası NetApp, sağlık sektörünün, yarının hastalarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamaları için hizmet veriyor” dedi.