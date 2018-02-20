Sabancı’da teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılık dönemi

Aksigorta ve AvivaSA ile yeni neslin sigortacılığına odaklandıklarını belirten Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, “Yarışı, müşteriye odaklanan, müşteriye en iyi deneyimi sunan ve teknolojiyi en iyi kullanan kazanacak” dedi.

Sabancı Holding Sigorta Grubu’nun 2017 yılının değerlendirildiği, 2018 beklentilerinin paylaşıldığı, Türkiye ve dünya sigorta verilerinin aktarıldığı toplantı, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer’in ev sahipliğinde, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca’nın katılımıyla 20 Şubat Salı günü Sabancı Center’da düzenlendi.

Yeni nesil sigortacılığa odaklandıklarını belirten Haluk Dinçer, hayat ve hayat dışında rekabet eden yaklaşık 60 şirketten yarışı, müşteriye odaklanan, en iyi deneyimi sunanın ve teknolojiyi en iyi kullananın kazanacağını ifade etti. Dinçer, şunları söyledi:

“Yaşamın her alanında takip edilmesi giderek zorlaşan bir değişim var. Teknolojinin liderlik ettiği bu değişim yeni bir dünya yaratırken, ihtiyaçlar ve riskler de bu değişimin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Her sektörde olduğu gibi, sigorta sektöründe de başarı, yeni dünyanın, yeni nesillerinin ihtiyaçlarını doğru okumaktan geçiyor. Yeni nesli ve bu yeni dünyayı anlayamayan hiçbir kurumun artık ayakta kalma şansı yok. Sabancı Holding Sigorta Grubu olarak biz, sigorta sektöründe de yeni neslin ihtiyaçlarını doğru okumaya ve karşılamaya odaklandık”.

Aksigorta ve AvivaSA olarak yeni neslin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik inovatif ürünlerini geliştirmeyi sürdürürken, teknolojiyi daha yoğun kullanarak mevcut ürünlerin hizmet kalitesini ve hızını artırdıklarını belirten Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, “Sigorta Grubu olarak bugün olduğu gibi, yarının dünyasında da bireylerin ve kurumların kendini güvende hissedebilmeleri için en güçlü adres olmayı sürdüreceğiz. Bunun için sigorta sektöründe de yenilikçi yaklaşımımızı yarının ürünlerini şimdiden geliştirmek için kullanıyoruz” dedi.

Aksigorta’dan 137 milyon TL, AvivaSA’dan 145 milyon TL kar

Sabancı Holding Sigorta Grubu olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Haluk Dinçer, elementer sigorta pazarında Aksigorta’nın 2017’de yüzde 39 büyüyerek 2,6 milyar TL prime, AvivaSA’nın hayat sigortası pazarında yüzde 51 büyüme ile 461 milyon TL prime, Bireysel Emeklilik’teki fon büyüklüğünün ise yüzde 29 artışla 15,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. İki şirketin de 2017’de yüksek bir karlılık elde ettiğine değinen Haluk Dinçer, 2018 hedeflerini şöyle sıraladı:

“2017 yılında Aksigorta yüzde 94 büyüme elde ederek 137 milyon TL, AvivaSA ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon TL UFRS bazlı net kar elde etti. 2018 yılında da Aksigorta’da yüzde 25-30 prim artışı, AvivaSA’da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüme, BES fon büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir karlı büyümeye, %25-30 seviyesinde öz kaynak verimliliğine devam edeceğimize inanıyoruz”.

Dinçer: “Türkiye’de sigorta sektöründe daha gidecek çok yolumuz var”

Sektörün dünya pazarında 4,7 trilyon dolarlık prim üretimi olduğunu belirten Haluk Dinçer, Avrupa pazarının 1,5 trilyon dolar, Türkiye pazarının ise 13 milyar dolar olduğunu söyledi. Avrupa’da 1620 dolar olan kişi başı prim üretiminin Türkiye’de 164 dolar olduğunun altını çizen Dinçer, şöyle dedi:

“Gidecek çok yolumuz var. Sigorta ekonomik gelişmişlikle ilgili. Türkiye büyüdükçe sigorta sektörü daha hızlı büyüyecek. Son beş yılda pazarın büyüme trendinde olduğunu görüyoruz. Elementer sigorta pazarı yıllık ortalama yüzde 18, hayat sigortası pazarı yıllık ortalama 23, BES fonları yıllık ortalama yüzde 31 büyüdü. Sigorta sektörü Türkiye’nin 1,5-2 katı hızla büyüyor.”

Türkiye’de farklı alanlardaki sigortalılık oranlarına da değinen Dinçer, zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 47, zorunlu trafik sigortalılık oranının yüzde 78, kasko penetrasyonunun yüzde 27, sağlık sigortası penetrasyonunun yüzde 4 olduğunu hatırlattı. BES katılımcı oranının yüzde 12 olduğunu belirten Haluk Dinçer, şunları söyledi:

“Teknolojinin ivmelenmesiyle birlikte sigortacılıkta da yeni riskler ortaya çıkıyor. Siber risk sigortaları dünyada 5 milyar dolarlık bir pazara ulaştı, fikri mülkiyet, veri tabanları, dijital ağlar/platformlar, maddi olmayan, duran varlıklar ve global ısınma yeni riskler. İklim bağlantılı hasarlar geçen yıl dünyada 300 milyar dolardı. Ülkemizde geçen yıl Temmuz ayında İstanbul’da yaşanan sel ve dolu hasarı 650 milyon TL’yi buldu”.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: “Karlı büyümemiz devam edecek ve 2018’de pazar payımızı artıracağız”

2017 yılının Aksigorta için hamle yılı olduğunu 2018 yılına çok güçlü başladıklarını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Uğur Gülen, “Şirketimizin piyasa değeri 2017 yılı sonunda 1 milyar TL’nin üzerine çıktı. Fon büyüklüğümüz yüzde 35 artışla 1.2 milyar TL’den 1.5 milyar seviyesine yükseldi. 2018 yılında da kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı üstünlük sağlayan sigorta şirketi olacağız. İnsan odaklı stratejimiz ile hissedar, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla değer yaratacağız” dedi.

“Yabancı şirketlere örnek ve ilham kaynağı olduk”

Yeni Nesil Sigorta anlayışının merkezine inovasyon ve teknolojiyi yerleştirdiklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, müşteri odaklılığın, inovasyonun, analitik, dijital ve yeni teknolojilerin önümüzdeki dönem için öncelikli yatırım alanları olacağını söyledi. Uğur Gülen, şöyle dedi:

“Geçmişten farklı olarak artık “teknolojiyi mümkün olduğu kadar işimizde kullanmak” yerine “işimizi teknolojinin içine entegre etme” dönemine giriyoruz. Verinin çok değerli olduğu günümüzde Aksigorta olarak biz de mevcut işimizin uçtan uça her aşamasında bu veri ve yeni iş modellerinin oluşturulmasında veriye dayalı değer yaratma opsiyonlarını kullanacağız. Uçtan uca entegre dijital platformlar kuruyor, teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha iyi ve kişiye özel ürünler oluşturuyoruz. CRM altyapımız ve büyük veri kullanımıyla daha etkin risk yönetimi ve mükemmel müşteri deneyimi sunuyoruz. Tanımlı operasyonel işlerimizi robotlara devrettik, kaliteli zaman ve insan kaynağımızı müşterilerimize daha iyi hizmet üretmek için kullanıyoruz.”

Geçen yılın başında hayata geçirdikleri ve bir yıldır tanımlı işlerde başarıyla uyguladıkları Robot Dönüşüm Projesi / Robot Süreç Otomasyonu (RPA) ile 196 milyon TL prim ürettiklerini, 350 bin işlem gerçekleştirdiklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şunları söyledi:

“Sanal çalışanlar, normal çalışanlara oranla 6 kat daha fazla ve yüzde 50 daha hızlı çalışabiliyor. Projemiz yabancı şirketlere de ilham kaynağı oldu. Uzak Doğulu sigorta şirketi Etiqa’ya bu proje ile ilgili eğitimler verdik. Etiqa’nın iş süreçlerinde 20 dakikalık işlem 3 dakikaya düştü. Robot teknolojimiz IDC ve Gartner gibi prestijli kurumlar tarafından ödüle layık görüldü. 2018 yılında yapay zeka teknolojisini kullanarak, Aksigorta Dijital Asistan (ADA) ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7/24 karşılayacağız”.

Aksigorta geleceğin sigortacılığına yön verecek

Müşteri ve dağıtım kanallarının gözünde sektörü ve sigortacılığı anlayarak yenilikçi fikirlerle fark yaratacaklarını ifade eden Uğur Gülen, bu amaçla Aksigorta İnovasyon Platformu Pura’yı kurduklarını, 2018 yılı sonunda 200’e yakın Aksigorta çalışanının yenilikçi fikrin nasıl bulunacağı konusunda uzmanlaşacağını söyledi. Uğur Gülen, şöyle dedi:

“Teknolojide yaşanan değişim kendi döngüsünde de sınırlı kalmayıp tüketici / müşteri alışkanlıklarının da farklılaşmasını sağlıyor. Biz de Aksigorta olarak, bu noktada Insurtech’lerle iş birliği yapmaya ve start-up projelerine ağırlık vermeye başlayacağız. 2018 yılında Aksigorta’yı start-up dostu bir şirket haline getireceğiz. Bu yıl Insurtech odaklı bir silikon vadisi turu yapacağız. Bu turda Insurtech’lerle bir araya geleceğiz ve iş birliği fırsatlarını sorgulayacağız. Aynı zamanda hem Insurtech’ler hem büyük start-up’lar hem de Üniversite MBA programındaki dersleri içeren temaslarımız olacak. Böylece belirlediğimiz alanda

bilgi birikimi ve kurum kültürü aktarımı da yapılacak. Ayrıca Türkiye içerisinde de insurtech’lerle start-up challenge ve demo day’lar ile buluşmaya devam edeceğiz. Insurtech’ler ve start-up’larla yeniden tanımlanan yeni dünyada; dijital dönüşüme ayak uydurmak için Aksigorta Akademisi’nde hem çalışanlarımıza hem de acentelerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yönelik kapsamlı bir eğitim akademisi planlıyoruz.”

Aksigorta’nın müşterilerini daha iyi anlamak, ihtiyaçlarına süratle yanıt vermek üzere dünyanın en önemli bilim yuvası MIT ile iş birliği yaptığına da değinen Uğur Gülen sözlerine şu şekilde devam etti: “Sabancı Üniversitesi’nin gücü ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ‘Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı’ (BAVLAB) bünyesindeki “Sigortacılıkta Büyük Verinin Keşfi ve Analizi İnisiyatifi”ni hayata geçirdik. Bu çalışma ile sigortacılıkta büyük verinin analiz edilmesine ve yeni stratejilerin geliştirilmesine yön vermeyi hedefliyoruz.

Ürün odaklı sigortacılıktan müşteri odaklı sigortacılığa geçiş yaparak müşteri deneyim yolculuğunu mükemmelleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Uğur Gülen, “Geleceğin sigortacılık sistemini inşa ediyoruz. Müşterilerimizi 360 derece görerek onları daha yakından tanıyıp, kusursuz müşteri deneyimi sunuyoruz.” dedi.

AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca: “Bir Sektör Devi Yarattık”

Türkiye’nin en büyük direkt satış kadrosuna ve en gelişmiş çoklu kanal yapısına sahip, 1.500 çalışanlı bir sektör devi yarattıklarının altını çizen AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “2017 yılında, 15,2 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,5 pazar payı ve 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimizle; 2015 yılında elde ettiğimiz sektör liderliğimizi devam ettirdik. 2018 yılını da sektör lideri olarak kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Geleceği, “Müşteri Odaklılık” ve “Dijitalleşme” olgularının şekillendireceğini belirten Fırat Kuruca, 50-99 ve 10-49 çalışanı olan işverenlerin Otomatik Katılım Sistemi ile 2018 yılında yaklaşık 4 milyon yeni katılımcı ve 220 bin işverenin sisteme dahil olacağını, bu nedenle dijitalleşmenin öneminin daha da hayati hale geleceğini söyledi. Dijitalleşme konusunda en verimli yatırımları yapmış şirketlerin bu süreçte öne çıkacağının altını çizen Fırat Kuruca, “AvivaSA olarak bu sürece hazırız” dedi. Avivasa Genel Müdürü Fırat Kuruca, şunları söyledi:

“Bi’tıkla Kurumsal ve Bireysel” internet şubelerinin dijital kanallar konusunda en önemli iki uygulamaları olduğunu vurgulayan Fırat Kuruca, Otomatik Katılım sürecinde işverenlerin ve çalışanların işlemlerini hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini hedeflediklerini belirtti. Fırat Kuruca, “Bunun yanı sıra işverenlerin hızlı ve zahmetsiz bir şekilde otomatik katılım sistemine dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla kurumsal web sitemiz üzerinden online platformumuzu müşterilerimizin kullanımına sunduk. Firma yetkilileri, herhangi bir satış danışmanına ihtiyaç duymadan teklif alıp, otomatik katılım ve sözleşme süreçlerini kolayca tamamlayabiliyorlar” dedi.

Robot teknolojileri ile Otomatik Katılım sürecinde beklenen yoğun operasyonel iş yüküne çözüm sağladıklarını ifade eden Fırat Kuruca, mevcut ürün ve süreçlerdeki karmaşık operasyonların da Robot teknolojilere taşınmasına devam ettiklerini belirterek, sağlanan yüksek verim ve iş gücü sayesinde, çalışanların farklı yeteneklerini geliştirip, müşterilerine daha iyi hizmet vermeye odaklandıklarını; ayrıca çalışan motivasyon ve memnuniyetinde de artış elde ettiklerini söyledi.

Mobil CRM Platformu sayesinde artık cihaz ve konum bağımsız her an müşterilerimizin yanındayız

Sektörde inovasyonun lideri olmak ve müşterilerine iyi bir deneyim sunmak amacıyla müşteri odaklı bir dijital dönüşüm programı başlattıklarını belirten Fırat Kuruca, “ 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Ocean platformu ile satış ekibimizi mobilize ettik. Ocean ile birlikte hayatımıza giren mobil CRM Platformu sayesinde artık cihaz ve konum bağımsız olarak müşterilerimizin her an yanlarında olabiliyoruz” dedi.

“AvivaSA Dijital Garaj” çatısı altında sektördeki yeniliklere öncülük etmek, şirket içi girişimcilik kültürünü oluşturmak, müşteri ve çalışan deneyimlerini artıracak dijital çözümler sunmak ve insurtech eko-sistemine liderlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fırat Kuruca, şunları söyledi: “Start-up’ları yakından takip ediyoruz. Ortaklarımızdan Aviva da bu konuyu odağına almış durumda ve güzel bir sinerji yakaladık. AvivaSA Dijital Garaj’ı, AvivaSA’nın Inovasyon ve Girişimcilik dünyasına açılan bir kapı olarak konumladık.”

Müşteri odaklılık ve dijitalleşme olgularının şirketlerin hayatta kalması için olmazsa olmazlar haline geldiğine de değinen Fırat Kuruca, “Yeni teknolojileri hızlıca adapte edip, müşterilerinin ve çalışanlarının hayatında fark yaratan şirketler öne çıkıyor artık. Sektörümüz, bazı durumlarda 50-60 yıla uzanan müşteri ilişkilerinin kurulduğu, gelecek ve bugün güvencesi gibi hayati ihtiyaçlarla insan yaşamına dokunan ve insanla iç içe bir sektör.” diyerek s