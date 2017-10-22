RFID ile her eşyaya birer kimlik kartı

Sensormatic Türkiye’nin sunduğu Demirbaş Takip Sistemi, işletmelere, sahip oldukları envanterin doğru konumda, doğru sayıda olup olmadığını, kayıp veya yer değişikliği tespitini, kişiye zimmetlendiyse geri gelip gelmediğini kontrol etmelerini sağlıyor. Güvenlik sistemleri ile entegrasyon özelliği sayesinde yetkisiz geçişlerin görüntüleri ve kimler tarafından gerçekleştirildiği kayıt altına alınabiliyor.

Sensormatic’in iş zekâsı çözümleri arasında yer alan RFID Demirbaş Takip Sistemi, işletmelerin faaliyet alanlarına, çalışma biçimlerine ve kullandıkları demirbaşların niteliğine göre farklı biçimlerde uygulanabiliyor. İşletmeler, Demirbaş Takip Sistemi sayesinde, sahip oldukları tüm demirbaşların eksiksiz biçimde, tanımlandıkları konumda bulunup bulunmadığını düzenli olarak takip edebiliyor.

Bilgisayar ofisten çıkarılırsa haber veriyor

Örneğin RFID etiketiyle işaretlenen ve sistemde belirli bir ofis alanında kalması tanımlanan bir bilgisayar, belirlenen konumun dışına çıkarıldığında ilgili yöneticiye bu konuda uyarı gidiyor.

Sadece ofiste kullanımına izin verilen bir dizüstü bilgisayarın yetkisiz biçimde dışarı çıkarılması bilgi güvenliği konusunda sorun teşkil edebiliyor. Demirbaş yönetimi ve güvenlik çözümünü bir arada sunan Sensormatic RFID Demirbaş Takip Sistemi, veri güvenliği hassasiyeti yüksek şirketler için de büyük önem taşıyor.

Kamera ve geçiş kontrol sistemleriyle entegre edilebiliyor

Sensormatic’in portföyünde bulunan RFID okuyucu ve antenlerin, işletmenin istediği bölümdeki kapı veya pencerelere yerleştirilmesiyle bir güvenlik alanı oluşturuluyor. Bu sayede demirbaşların yer değiştirmesi durumunda çıkışları izlenebiliyor.

Sensormatic RFID Demirbaş Takip Sistemi, işletmelerdeki güvenlik çözümleriyle birleştirilerek entegre bir çözüm halinde de sunulabiliyor. Kamera sistemleri ile entegrasyon sayesinde yer değiştiren demirbaşın takibi, güvenlik kameralarının tespit ettiği görüntülerle sistem yöneticisine aktarılıyor. Geçiş kontrol sistemleri ile entegrasyon yapıldığında, demirbaşın kimin tarafından geçirildiği bilgisi de rapora ekleniyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Sensormatic’in RFID Demirbaş Takip Sistemi’nde, ürünlerin üzerine bu amaç için özel tasarlanmış RFID etiketleri takılıyor ve her birine bir demirbaş takip numarası veriliyor. Kapılara ve talebe göre kapı kasalarının içine şık ve dekoratif antenler yerleştiriliyor. Bu antenler, kapıdan geçen demirbaşın üzerindeki RFID etiketini okuyor. Sistem, tüm geçiş bilgilerini kaydediyor. Güvenlik sistemleriyle entegrasyonu sayesinde, kamera yazılımına bir komut göndererek geçiş anının görüntüsünü işaretliyor ve geçiş kontrol sisteminden kimlik bilgisini alıyor. Ekipmanın seri numarası ile kameranın çektiği görüntüsü ve kimlik bilgisi eşleştirilerek, olay zamanını da içeren takip bilgisi yazılıma işleniyor. Son olarak raporlama yapılıyor.

Söz konusu geçişin yetkisiz olduğu tespit edilirse, tek bir tıklama ile geçiş anının görüntüsü izlenebiliyor. RFID Demirbaş Takip Sistemi’nde tüm giriş ve çıkışlar izleniyor, takip ediliyor ve istenilen kriterlerde raporlanıyor. Talep doğrultusunda demirbaşlar belirli konumlara ve kişilere zimmetleniyor. Örneğin belirlenen demirbaşlar, bir personele ve bulunduğu odaya zimmetlenebiliyor. Odalardaki demirbaşlar, kişilere göre sayılıp eksik olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

Hangi demirbaşlar sisteme dahil edilebilir?

Bilgisayar, yazıcı, kablosuz projeksiyon cihazı gibi elektronik ürünler ile masa, sandalye gibi bir ofiste bulunan her tür demirbaş sisteme dahil edilebiliyor. İşletmenin neyi ne kadar takip etmek istediğine bağlı olarak kapsama alanı belirlenebiliyor. Bir hastanede kullanılacaksa tekerlekli sandalye, elektro şok cihazı ya da oksijen tüpü gibi ekipmanlar sisteme dahil edilebiliyor. Takip edilecek alanlar ve ekipmanlar değişse de sistemin işleyişi aynı kalıyor.