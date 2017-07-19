RFID teknolojisiyle aradığınız ürünler hep reyonda

Perakende mağazalarında her gün yüzlerce ürün tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler tarafından beğenilen ürünlerin uygun bedenleri rafta olmadığında satış danışmanlarından stok durumu teyit ediliyor fakat çoğu zaman sistemde ürün görünse de depoda bulunamama gibi durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Stok sisteminin doğru çalışmıyor olması birçok markanın satışlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Perakende sektöründe, özellikle bu belirsizliklere son veren RFID teknolojisi karşımıza çıkıyor.

Mağazacılık sektöründeki dünyaca ünlü markalar, özellikle stok sorununa RFID teknolojisi ile çözüm sağlıyorlar. Üretildiği andan satıldığı ana kadar ürünü takip edebilmeyi sağlayan bir teknoloji olan RFID ile adeta birer kimlik kartına sahip olan ürünler, müşteriye daha hızlı ulaşıyor.

Satış danışmanlarının mobil olarak taşıyabildikleri kablosuz el terminalleriyle mağaza içerisindeki her bir ürünün hangi reyonda, hatta hangi rafta olduğu bilgisine anında ulaşmak mümkün oluyor. Böylece müşteri taleplerine anından cevap verilirken, eksik ürünler günlük olarak takip edilebiliyor, yerine yenileri konulabiliyor.

Fazla stokların azalması ve ürünlerin reyonda bulunurluğunun artışı ile müşterilerin istedikleri zaman istedikleri ürüne ulaşarak, satın alma yapabilmeleri sağlanıyor.

Tüketicilerin %30’u aradığı ürünü reyonda bulamayınca satın almaktan vazgeçiyor

Hemen hemen tüm tüketicilerin başına gelen, aradığı ürünü bulamama sorunu, alışverişi keyif olmaktan çıkartarak zaman kaybı ve hayal kırıklığına dönüştürüyor. Yapılan araştırmalar da aradığı ürünü rafta bulamayan müşterilerin %30’unun satın almaktan vazgeçtiğini gösteriyor.

Daha hızlı sayım sayesinde müşteri memnuniyeti artıyor

Çok kanallı satışı da destekleyen RFID teknolojisi sayesinde müşteriler online ve fiziksel mağazalardan istedikleri ürünlere hızlıca ulaşabiliyorlar. RFID teknolojisinde, ürünler paketliyken de veri aktarımı mümkün oluyor. Bu sayede kutu içindeki ürünler hızlıca sayılarak, envanter sayım süresi kısalıyor.

RFID kullanmayan perakendeciler sayımları ayda ya da 6 ayda bir yapabiliyorken, RFID sistemi ile sayımlar istenilen herhangi bir sıklıkta, çok kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor. Satış personelinin envanter konularına daha az zaman harcaması ile müşteriye harcanacak sürenin artmasını sağlıyor ve müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiliyor.

Dünyada pek çok perakendecinin kullanmaya başladığı RFID teknolojisini değerlendiren Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Perakende sektöründeki yoğun rekabet, marka karlılıklarını olumsuz etkiliyor. RFID teknolojisinin kullanımı ile hızlıca yapılan stok sayımları ve stokta ürün bulunurluğunun artması sayesinde hem perakendeci verimliliği hem de müşteriyi memnuniyeti artıyor” dedi.