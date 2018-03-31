Reuters, 2018 Dijital Medya Raporunu Açıkladı

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Enstitüsü, Digital Haber Projesi 2018 araştırmasının sonuçlarını içeren “Gazetecilik, Medya ve Teknoloji Trendleri ve Öngörüleri 2018” başlıklı bir rapor yayımladı. Nic Newman’ın kaleme aldığı rapor kapsamında dijital medya endüstrisinin önde gelen isimleriyle anket yapıldı.

En önemli sorun değişime direnç ve inovasyon eksikliği

Sergül Taşdemir’in Journo’da çıkan haberine göre, ankete 29 ülkeden 194 deneyimli editör ve üst düzey yönetici katıldı.

Anket sonuçlarına göre yayıncıların yüzde 44’ü platformların gücündne endişe duyuyor. Facebook ve Snapchat’e karşı yaklaşımları Twitter ve Google’a oranda daha olumsuz.

Başarının önünde en önemli engelin teknoloji platformları yerine değişime direnç ve inovasyon eksikliği olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 36.

2018’de daha fazla sesli içerik olacak

Katılımcıların yüzde 44’ü aboneliğinde 2018 yılında da önemli bir dijital gelir kaynağı olduğunu düşünüyor. İçerik anlamında da yayıncıların yüzde 58’i poscast’lere yoğunlaşacağını söylüyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler yayıncıların da ilgi odağında… Ankete katılanların yüzde 72’si daha iyi içerik önerisi sağlamak ve ürün verimliliğini arttırmak için aktif bir şekilde yapay zekâyı denemeyi planlıyor.

Raporun 2018 öngörüleri ise şu şekilde:

Platformların gücü artarken dezenformasyon üzerine soruşturmalar da artacak ancak birçok ülkede bu kapsamlı somut adımlara dönüşemeyecek.

Facebook ve Google cezai yaptırımlardan kaçınmak üzere kaldırdığı içerikler nedeniyle sansürle suçlanacak.

Veri doğrulama, medya okur yazarlığı ve şeffaflık girişimleri dezenformasyon ve güven sorununun önüne geçemeyecek.

Yayıncılar kullanıcıları websiteleri ve uygulamalarına kaydolmaya/giriş yapmaya itecek. Tabii toplanan veri sayesinde kişiselleştirilmiş içerikler sunacak.

Dijital dönüşümü gerçekleştirenler ile gerçekleştiremeyenler (geleneksel medya) arasında uçurum derinleşecek.

Daha fazla yayıncı abonelik ya da benzeri gelir modeline geçecek, dijital reklam gelirlerinin önemi azalacak.

Yayıncıların önemli bir bölümü videodan uzaklaşıp yazıya dönecek.

Sosyal medyada daha fazla mesajlaşma platformu ve konuşma arayüzü göreceğiz.

Raporun işaret ettiği yedi ana tema arasında yayıncıların platformlara bağımlılığını kırma, sahte haber çağında güveni yeniden tesis etmek, sosyal medya ve mesajlaşma, sosyal medyanın televizyondan rol çalmaya devam etmesi, değişen iş modelleri: reklamdan aboneliğe, veri, kaydolma ve yeni izinler, haber merkezlerinin yapay zekâya kapılarını açması yer alıyor.