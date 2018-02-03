Razer’dan Yayıncılara Özel Profesyonel Mikrofon: Seiren Elite

Her iyi oyuncunun arkasında güçlü oyun donanımları vardır. Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markalarından biri olan Razer, profesyonel sınıf yayıncı ekipmanların bulunduğu Razer Broadcaster ürün grubuna Razer Seiren Elite mikrofonunu ekledi. Ürün hakkında detaylar yazımızda!

Razer Seiren Elite, canlı ve YouTube yayıncılarına yüksek kaliteli ses sağlamak için üretilmiş profesyonel sınıf özelliklerle dolu dinamik bir USB mikrofonu olarak dikkat çekiyor. Dahili filtresi ve sınırlayıcısıyla birleştirilen tek kapsül tasarımı, daha önce yalnızca üst seviye yayın ekipmanlarında bulunan çok daha zengin, daha sıcak bir ses tınısı veriyor.

Razer Seiren Elite, geniş frekans kaydı için tek bir dinamik kapsül ve kardiyoit şeklinde ses yakalama desenine sahip. Özel filtresi, fan sesleri ya da çeşitli hava koşullarından kaynaklı istenmeyen düşük frekanslı titreşimleri ortadan kaldırıyor.

Ayrıca yayıncının heyecanı tavan yaptığı sırada dijital ve analog vokal sınırlayıcısı sesteki bozulmaları ve patlamaları önlemek için söz konusu akışları ve alınan kayıtları dengeli ve pürüzsüz tutuyor ve otomatik olarak ses kazanımlarını (gain) ayarlıyor.

Profesyonel kalitede mikrofonların çoğu sesinizi bilgisayara aktarmak için mikser ve dönüştürücüler gibi ek kayıt ekipmanları gerektiriyor. Razer Seiren Elite bu sorunu çözerek yayıncıların içeriğine odaklanmalarına ve Seiren Elite’in profesyonel bir kayıt cihazı olarak seslerini işleyebilmesine izin veriyor.

Razer Seiren Elite, harici mikserler, amplifikatörler veya sinyal dönüştürücüler gerektirmeyen basit bir tak-çalıştır işlemi ile ses kurulum aşamasını basitleştiriyor. Razer Seiren Elite, çevre birimleri için Tom’s Guide “İnovasyon Ödülü”nü ve 2017’de Laptop Mag “Editörlerin Seçimi” ödülünü kazanan yerleşik halka ışığı ile bir akıcı kamera olan Razer Kiyo gibi ürünleri içeren Razer Broadcaster ürün serisine eklenen en yeni cihaz oldu.

Razer Seiren Elite özellikleri

Tek Dinamik Kapsül – Zengin ve sıcak ses kalitesi

Dahili Yüksek Geçişli Filtre – En temiz kaydı

Dijital/Analog Ses Sınırlayıcı – Sıfır ses bozulması (distortion)

16 bit/48kHz Örnekleme Aralığı (Sample Rate) – Optimize ses akışı

Sıfır Gecikme İzleme – Sıfır ses gecikmesi

Düz Frekanslı Yanıt İzleme – Hatasız ses kaydı

Mikrofon Özellikleri

Örnekleme Oranı: 44.1kHz / 48kHz

Bit Hızı: 16 bit

Kapsül: Tek Dinamik Kapsül

Ses Yakalama Şekli: Kardiyoit

Frekans Tepkisi: 50Hz – 20kHz

Bağlantı: USB

Maks. Ses Basınç Seviyesi: 120dB

Kulaklık Amplifikatörü