Razer’dan Üç Ekranlı Dizüstü Bilgisayar: Razer Valerie

Yenilikçi cihazlar CES 17’ye damgasını vurdu. Bu yılki tüketici elektroniği şovu CES’te tanıtılan Razer Valerie, üç ekranlı müthiş tasarımıyla görenleri cezbediyor. Oyun donanımlarıyla tanıdığımız Razer’ın Valerie adlı bu bilgisayarı, özellikle oyun tutkunları için müthiş bir deneyim sunmayı vadediyor.

TEKNOLOG – Geniş alanda çalışmayı sevenler ve geniş formatta önemli avantajlar sunan oyunlar için kullanıcılar iki veya daha fazla ekranı tek bilgisayarda kullanmayı tercih ediyor. Dizüstü bilgisayarda da bunun için ek monitör bağlantısı bir ihtiyaç haline geliyor fakat grafik sorunu baş gösteriyordu. Oyun donanımları üreticisi Razer’ın Project Valerie adlı ürünü, taşınabilir bilgisayara üç ekran avantajını kazandırmış durumda.

CES 2017’nin en çok ilgi toplayan ürünü olan Razer Valerie, dünyanın ilk üç ekranlı dizüstü bilgisayarı özelliğine sahip. Üstelik bu üç ekranın hepsi 4K çözünürlüğe sahip. Hem oyun, video ve benzeri eğlence kullanımları, hem de işle ilgili ihtiyaçlar için Razer Valerie, benzersiz bir deneyim sunuyor. Üç ekranın toplam çözünürlüğü 11520×2160 piksel ediyor. Bu üç ekranı birbirinden bağımsız biçimde, iş yaparken farklı yazılım ve pencerelerle kullanmak mümkün oluyor.

Özel tasarımlı alüminyum menteşeler sayesinde ikinci ve üçüncü ekran çok kolay biçimde ekranların açılmasına imkan tanıyor. Ekranların sabit durması ve hizaları konusunda hiçbir sorun görülmedi. Grafik teknolojisine gücünü veren NVIDIA’nın GeForce GTX 1080 kartı kullanılmış. NVIDIA Surround View’e ek olarak G-Sync de görüntü kalitesine önemli katkılar sunuyor.