Qualcomm’dan Apple’a sert suçlama

Android cihazların büyük bölümüne çip üreten Qualcomm, Apple’ın fason üreticilerine telif hakkı ödemelerini askıya aldığını iddia etti. Uzun süredir ortak çalışmalar da yapan Apple ve Qualcomm arasındaki gerişim sene başından veri açılan karşılıklı davalarla yükseliyor.

Bu telif hakkı ödemeleri, fason üreticilerin Qualcomm ile yaptıkları lisans anlaşmaları kapsamında, 31 Mart’ta sona eren çeyrekte yapılan satışlardan Qualcomm’a borçlu oldukları ödemelerden oluşuyor. Apple, Qualcomm ile sorunlarının çözülünceye kadar bu yönde hareket etmeye devam edeceğini belirtti.

Qualcomm Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri Don Rosenberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Apple, Qualcomm’un Qualcomm lisans kullanıcıları ile uzun süredir devam eden anlaşmasına müdahale etmektedir. Yapılmış olan lisans anlaşmaları geçerli ve yürürlüktedir. Her ne kadar Apple, ödemelerin Qualcomm’un değerli telif hakkı kullanımından kaynaklandığını kabul etse de yapmış olduğumuz anlaşmalara yine de müdahalede bulunmaya devam etmektedir. Apple şimdi de tek taraflı olarak anlaşma şartlarının kabul etmediğini duyurmaktadır. Hâlbuki bu şartlar on yıldır iPhone ve hücresel bağlantı özelliği bulunan iPad’leri de kapsamıştır. Apple’ın taraf olmadığı Qualcomm’un anlaşmalarına müdahale etmesi yanlış olup bu durum, Apple’ın Qualcomm’a yönelik global saldırısının son adımıdır. İş modelimizi savunmaya ve endüstriye yapmış olduğumuz teknolojik katkılarımızın makul değerini almaya kesinlikle kararlıyız.”